Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили схему кражи Telegram-аккаунтов и криптовалюты. При помощи фишинговых ботов злоумышленники атакуют владельцев цифровых активов, которые совершают P2P-сделки внутри мессенджера. Компания сообщает, что уже выявила несколько таких фейковых ботов.

По словам исследователей, атакующие нацелены на пользователей, которые намерены совершить сделку с криптовалютой в рамках P2P-трейдинга через Telegram, и выходят с ними на связь под предлогом осуществления транзакции.

В самом начале потенциальной жертве сообщают, что для повышения уровня безопасности и соблюдения требований регуляторов якобы необходимо пройти KYC-верификациюиначе криптокошелек будет заморожен. Сделать это предлагают через специальный сервис авторизации, ссылку на который присылают сами мошенники. Разумеется, никакой KYC-проверки нет, и мошенники просто заманивают человека в фишингового бота.

Как только владелец криптовалюты переходит к Telegram-боту с характерным названием (например, Wallet KYC), ему предлагают авторизоваться через Telegram-аккаунт. Для этого пользователя просят отключить двухфакторную аутентификацию в мессенджере и подтвердить это действие, нажав соответствующую кнопку. После нужно сообщить код для авторизации в Telegram, который придет от официального сервиса.

Все это необходимо, чтобы «угнать» аккаунт жертвы в мессенджере и получить возможность совершать P2P-сделки от ее имени. Через аккаунт человека в Telegram мошенники получают доступ к его криптовалютному кошельку Telegram Wallet, и жертва рискует потерять не только доступ к учетной записи, но и свою криптовалюту.