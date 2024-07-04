Специалисты Recorded Future Insikt Group обнаружили тысячи педофилов, которые скачивают и распространяют материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми (CSAM). Информацию об этих людях исследователи нашли благодаря логам инфостилеров, опубликованным в даркнете.

В своем отчете исследователи рассказывают, что выявили в логах инфостилеров 3324 уникальных аккаунта, владельцы которых посещали нелегальные порталы, известные распространением CSAM.

Используя прочие данные, украденные у этих пользователей, аналитики сумели отследить аккаунты до username'ов на различных платформах, узнать их IP-адреса и даже получить системную информацию. В итоге все собранные данные были переданы правоохранительным органам.

Логи стилеров представляют собой наборы данных, украденных у конкретного человека малварью, нацеленной на кражу данных (к примеру, Redline, Raccoon и Vidar).

Проникнув на машину жертвы, инфостилеры похищают системные и учетные данные, историю браузеров, файлы cookie, данные автозаполнения, информацию о криптовалютных кошельках, делают скриншоты и так далее. Затем вся собранная информация упаковывается в архив, который и называют логом, и передается на сервер злоумышленников.

Специалисты Insikt Group продемонстрировали новый подход к изучению таких наборов данных. Ведь жертвами инфостилеров становятся самые разные люди, включая преступников. В итоге хакеры получают все учетные данные от их банковских счетов, электронной почты и других аккаунтов, а в данном случае — еще и учетные данные для доступа к закрытым сайтам с детской порнографией.

Для своего исследования аналитики изучили логи стилеров за период с февраля 2021 по февраль 2024 года и идентифицировали потребителей CSAM-контента, сопоставляя похищенные учетные данные с двадцатью известными CSAM-доменами.

После этого исследователи удалили дубликаты, чтобы сузить полученный результат до 3324 уникальных пар имя пользователя/пароль.

Так как стилеры крадут все учетные данные, сохраненные в браузере, не составило труда связать обнаруженных педофилов с их прочими аккаунтами в интернете, включая электронную почту, банкинг, интернет-магазины, мобильных операторов и социальные сети.

Перед тем как передать информацию правоохранителям, исследователи прибегли к OSINT и постарались собрать как можно больше данных об этих пользователях, включая:

адреса криптовалютных кошельков и истории транзакций;

аккаунты, не связанные с детской порнографией, а также истории просмотров;

физические адреса, полные имена, номера телефонов и адреса электронной почты, извлеченные из автозаполнения браузеров;

связи с различными онлайн-сервисами, в том числе с аккаунтами в социальных сетях, государственными сайтами и порталами по поиску работы.

В своем отчете Recorded Future приводит три примера идентификации конкретных лиц и полученные в итоге профили:

d**** — житель Кливленда, штат Огайо, ранее осужденный за эксплуатацию детей и зарегистрированный как сексуальный преступник. Имеет аккаунты как минимум на четырех CSAM сайтах.

docto — житель Иллинойса, который работает волонтером в детских больницах и имеет судимость за мелкие кражи. Зарегистрирован на девяти CSAM сайтах.

Bertty — вероятно, студент из Венесуэлы, имеющий аккаунты как минимум на пяти CSAM-сайтах. История криптовалютных транзакций указывает на то, что пользователь мог покупать и распространять контент для педофилов.

Проведенный анализ демонстрирует, что даже логи инфостилеров могут использоваться во благо и помочь правоохранительным органам в отслеживании и расследовании случаев жестокого обращения с детьми.