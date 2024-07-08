Собственные источники издания The New York Times сообщили, что еще в 2023 году внутренний форум для сотрудников компании OpenAI был взломан, и злоумышленник сумел похитить оттуда данные. OpenAI не сообщала об этом инциденте публично и не уведомила правоохранителей, так как, по данным компании, хакер не получил доступ к информации о клиентах и партнерах, а эта атака не считалась угрозой национальной безопасности.

Руководители OpenAI, сообщившие о взломе сотрудникам, сочли, что эта атака не представляла большой проблемы, так как за ней якобы стоял всего один человек, не связанный с иностранными правительствами. К тому же взлом не затронул данные клиентов и партнеров компании, а также не коснулся систем, в которых хранятся и разрабатывают ИИ-продукты OpenAI.

Тем не менее, по информации издания и источников, которые пожелали сохранить анонимность, этот инцидент вызвал в компании жаркую внутреннюю дискуссию о том, насколько серьезно OpenAI относится к вопросам безопасности.

«После взлома Леопольд Ашенбреннер (Leopold Aschenbrenner), руководитель технической программы OpenAI, отвечавший за то, чтобы будущие ИИ-технологии не могли причинить серьезного вреда, направил совету директоров OpenAI служебную записку, в которой заявил, компания не предпринимает достаточных мер для того, чтобы китайское и другие иностранные правительства не могли похитить ее секреты», — пишет The New York Times.

В начале текущего года Ашенбреннер был уволен, якобы за утечку информации. При этом сам он придерживается иного мнения. Так, в начале июня 2024 года, в подкасте с Дваркешем Пателем (Dwarkesh Patel) Ашенбреннер заявил:

«OpenAI сообщила сотрудникам, что я был уволен за утечку данных. Я и другие люди добивались от них ответа на вопрос, в чем заключалась эта утечка. Вот каким был их ответ: где-то в прошлом году я написал документ для мозгового штурма, посвященный мерам готовности, безопасности и защиты, необходимых в будущем на пути к AGI. Я поделился этим документом с тремя внешними исследователями для получения отзывов. Это и была утечка. Прежде чем поделиться документом с экспертами, я проверил его на предмет наличия конфиденциальных данных».

Также в подкасте Ашенбреннер намекал на упомянутый выше взлом и заявлял, что безопасность OpenAI явно недостаточна для защиты от кражи ключевых секретов, особенно если компанию скомпрометируют иностранные хакеры.