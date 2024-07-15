Специалисты FACCT выявили сеть из 570 ресурсов для продажи поддельных документов об образовании и рекламы такой услуги. По их данным, в настоящее время активен 141 такой сайт, а в целом за 2024 год было зарегистрировано 479 доменов, причем 47 из них совсем недавно — в июне.

Исследователи рассказали «Известиям», что такие ресурсы продают самые разные подделки — от дипломов до свидетельств о смерти.

«Эти сайты предлагают купить дипломы о среднем или высшем профессиональном образовании, в том числе иностранные, а также аттестаты о среднем образовании и различные свидетельства: о браке, о разводе, рождении и даже смерти», — пояснили аналитики. По их словам, злоумышленники также подделывают справки в военкоматы и справки из вузов.

При этом средняя цена диплома или аттестата составляет 18 000 рублей, а справка в военкомат стоит 7000 рублей.

Отмечается, что продавцы фальшивок порой прибегают к нестандартному подходу для привлечения потенциальных покупателей. Например, исследователи рассказывают, что мошенники создали информационный ресурс о деятельности религиозных организаций и интегрировали ссылки на сайт по продаже дипломов в статьи.

Согласно данным исследования компании Smart Engines, в 2019–2022 годах количество случаев использования поддельных документов в России возросло на 43%. При этом аналитики отмечают, что с развитием ИИ появилась новая угроза: поддельные документы могут создаваться с применением нейросетей.

Напомним, что в начале 2024 года ИБ-специалисты обнаружили сервис OnlyFake, который как раз заявлял, что использует нейросети и ИИ для создания поддельных удостоверений личности. Однако тогда исследователи не нашли убедительных доказательств использования генеративных ИИ-инструментов.