Компания Netgear предупредила пользователей о необходимости как можно скорее обновить прошивку своих устройств. Дело в том, что обновленная версия прошивки исправляет хранимую XSS и обход аутентификации в нескольких моделях маршрутизаторов компании.

Хранимая XSS-уязвимость (исправлена в прошивке версии 1.0.0.72 и отслеживается под идентификатором PSV-2023-0122) затрагивает игровые маршрутизаторы Nighthawk XR1000.

Хотя компания пока не раскрывает никаких подробностей об этой проблеме, обычно эксплуатация подобных уязвимостей позволяет перехватывать пользовательские сессии, перенаправлять пользователей на вредоносные сайты, отображать поддельные формы входа, а также похищать конфиденциальную информацию и выполнять действия с правами скомпрометированного пользователя.

Проблема обхода аутентификации (исправлена в прошивке версии 2.2.2.2 и отслеживается под идентификатором PSV-2023-0138) затрагивает маршрутизаторы CAX30 Nighthawk AX6 6-Stream.

В этом случае Netgear так же не раскрывает никакой информации об уязвимости, но подобные проблемы обычно имеют максимальный уровень серьезности, поскольку могут предоставить злоумышленникам несанкционированный доступ к административному интерфейсу и привести к полному захвату целевого устройства.

Напомним, что в прошлом месяце исследователи обнаружили сразу шесть уязвимостей в бюджетном маршрутизаторе Netgear WNR614 N300, который пользуется популярностью как среди обычных пользователей, так и среди представителей малого бизнеса. Но поскольку поддержка этой модели уже прекращена, специалисты Netgear посоветовали пользователям заменить маршрутизатор, а если это невозможно, принять определенные защитные меры.