В результате операции правоохранительных органов, которую возглавляло Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), 2 июля 2024 года был закрыт DDoS-сервис DigitalStress.

Сообщается, что в этом месяце в Северной Ирландии был арестован предполагаемый владельца сервиса, известный под ником Skiop. При этом другие люди, связанные с сервисом, подтвердили в Telegram-канале DigitalStress, что Skiop недоступен в сети со 2 июля 2024 года. Также они не рекомендовали заходить на сайт digitalstress[.]net, поскольку считают его ханипотом.

В свою очередь в NCA заявили, что тайно внедрились в «коммуникационные сервисы», которые использовались для планирования DDoS-атак, и в результате собрали данные о клиентах DigitalStress. Также в NCA пишут, что подменили сайт DigitalStress зеркалом, на которое перенаправлялись посетители, и полиция так же могла собирать их данные.

Ожидается, что теперь полученная информация будет передана другим правоохранительным органам, чтобы помочь им в расследованиях, направленных на администраторов и пользователей площадки.

«Пресечение деятельности digitalstress[.]su, криминального маркетплейса, предлагавшего DDoS-услуги, было проведено в партнерстве с Полицией Северной Ирландии, — гласит официальное заявление NCA. — Национальное агентство по борьбе с преступностью собрало множество данных о тех, кто обращался к этому домену. Мы передадим эту информацию международным правоохранительным органам для принятия соответствующих мер. С лицами в Великобритании, которые пользовались этим сайтом, так же свяжутся правоохранительные органы».

В упомянутом выше Telegram-канале сервиса уже подтвердили закрытие DigitalStress, так как «без доступа к БД не получится перевести клиентов в другой сервис».

Закрытие компании DigitalStress и арест его предполагаемого владельца — это часть длительной операции правоохранительных органов, известной под названием PowerOff. Эта операция берет начало еще в декабре 2018 года, когда были ликвидированы 15 сайтов, связанных DDoS-платформами.