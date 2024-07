На протяжении нескольких месяцев компания Intel изучала сообщения о том, что процессоры 13-го и 14-го поколений (в частности, Core i9-13900K и 14900K) работают со сбоями под определенными нагрузками, а именно — во время игр. Теперь сообщается, что обновленный микрокод для устранения проблемы будет передан производителям материнских плат в середине августа.

Впервые информация о том, что многие пользователи Core i9-13900K и i9-14900K сталкиваются со странными сбоями в работе десктопных процессоров Intel во время игр, появилась в СМИ в апреле текущего года. Тогда стало известно, что сбои могут возникать даже в таких сравнительно малотребовательных играх, как Fortnite, а также Hogwarts Legacy, Remnant 2, Alan Wake 2, Horizon: Zero Dawn, The Last of Us Part 1 и Outpost: Infinity Siege.

Также проблемы могли затрагивать такие родственные процессоры, как i9-13900KF, i9-14900KF, i9-13900KS и i9-14900KS. Кроме того, согласно сообщениям отдельных пользователей, сбои могли проявляться и в сериях i7-13700K и i7-14700K.

«Intel известно о сообщениях, что разблокированные процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколений сталкиваются с проблемами при выполнении определенных рабочих нагрузок. В сотрудничестве с нашими партнерами мы проводим анализ этих сообщений», — сообщали тогда в Intel.

Позже в компании заявили, что причиной сбоев, похоже, могут быть производители материнских плат, которые позволяют увеличивать предельное энергопотребление и отключают защитные функции, чтобы добиться от процессоров большей производительности.

«Хотя первопричина пока не установлена, Intel заметила, что большинство сообщений о данной проблеме поступает от пользователей с материнскими платами, поддерживающими разблокировку/разгон, — сообщали разработчики. — По наблюдениям Intel, в BIOS плат с чипсетами серий 600/700 часто представлены настройки по умолчанию, отключающие защиту от перегрева и защиту питания, созданные для предохранения процессоров от длительного воздействия высокого напряжения и частот».

В частности, в Intel писали, что проблемы могут вызывать следующие настройки:

отключение Current Excursion Protection (CEP);

включение IccMax Unlimited bit;

отключение Thermal Velocity Boost (TVB) или Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB);

отключение C-states;

использование режима Windows Ultimate Performance;

повышение PL1 и PL2 сверх рекомендованных Intel пределов.

В итоге Intel рекомендовала производителям материнских плат выпустить обновления для BIOS и использовать рекомендованные значения по умолчанию.

На этой неделе в компании сообщили, что наконец завершили расследование. Ожидается, что обновление микрокода для устранения проблемы будет направлено производителям материнских плат в середине августа, после проведения тестов. Патч будет распростятся в виде обновления BIOS от OEM-производителей материнских плат, а также через обновления Windows.

Пока в Intel не раскрывают подробностей, но говорят, что анализ проблемных процессоров выявил, что «повышенное рабочее напряжение [приводящее к сбоям] связано с алгоритмом микрокода, который приводит к неправильным запросам напряжения на процессор». Иными словами, процессор запрашивает и получает слишком много питания, что заставляет его работать за пределами безопасных границ и со временем приводит к снижению его стабильности.

При этом издание Tom's Hardware предупреждает, что эти проблемы «вызывают необратимую деградацию процессоров», то есть грядущее исправление, к сожалению, не сможет устранить уже нанесенный ущерб. Сообщается, что Intel продолжит заменять процессоры, которые уже демонстрируют странное поведение. То есть всем пользователям, которые уже столкнулись со сбоями, рекомендуется обратиться в службу поддержки клиентов.

Также отмечается, что будущее обновление микрокода не должно сказаться на производительности CPU.