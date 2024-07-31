Роскомнадзор (РКН) получит право управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещенной информации. Такую поправку в закон «О связи» одобрил комитет Госдумы по информационной политике.

Вчера, 30 июля 2024 года, Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь Роскомнадзор получит право управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей.

В настоящее время РКН имеет право управлять сетями связи лишь в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, а также в случае возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в стране.

Тогда как требование Генпрокуратуры может быть вынесено в случае выявления массового или неоднократного распространения в интернете запрещенной информации. После этого Роскомнадзор должен будет «незамедлительно приступить к управлению сетью путем управления техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ) или путем передачи обязательных к выполнению указаний операторам связи, владельцам технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ».

При этом Роскомнадзор будет обязан информировать операторов и владельцев сетей об осуществлении управления сетью связи. Согласно поправкам, порядок и сроки реагирования на требование генпрокурора будет утверждаться Роскомнадзором по согласованию с Генпрокуратурой и ФСБ.

Также предлагается обязать провайдеров предоставлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ. Срок, порядок, состав и формат передачи информации будет определяться Роскомнадзором.

Кроме того, согласно поправкам, президент РФ сможет устанавливать ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.