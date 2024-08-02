У нас отличные новости: тираж второго бумажного спецвыпуска «Хакера», в котором собраны лучшие статьи за 2017–2019 годы, покинул типографию. Журналы, защищенные термоусадочной пленкой и упакованные в прочные картонные конверты, уже направляются к своим владельцам.

Если ты уже получил свой экземпляр, делись впечатлениями в комментариях!

А если ты еще не приобрел журнал, мы продолжаем принимать заказы, поэтому ты еще успеешь пополнить свою коллекцию.

Напомним, что второй спецвыпуск насчитывает 240 страниц и станет прекрасным дополнением к твоему архиву, а также отличным подарком и сувениром для любого ценителя технологий и кибербеза.

Что внутри?

В журнал вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть луч­шие статьи, опуб­ликован­ные в то вре­мя и посвященные:

  • социальной инженерии;
  • шифрованию в мессенджерах;
  • уязвимостям IOT;
  • китайским хакерским группировкам;
  • взлому iPhone;
  • программированию FPGA;
  • даркнету;
  • реверс-инжинирингу гаджетов;
  • фреймворку Ghira;
  • и многому другому.

Все статьи сопровождаются комментариями авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы создания материалов и узнать больше о жизни редакции «Хакера» в те годы.

Если ты уже при­обрел пер­вый спец­выпуск, то вто­рой ста­нет его логичес­ким про­дол­жени­ем и отличным пополнением коллекции.

Поспеши оформить заказ, пока не закончились свободные экземпляры! Один журнал стоит 1500 рублей с учетом почтовых расходов.

Реклама. Рекламодатель ООО «Медиа Кар». ИНН 7743602720.

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