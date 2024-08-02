Xakep #302. PHDays Fest 2
У нас отличные новости: тираж второго бумажного спецвыпуска «Хакера», в котором собраны лучшие статьи за 2017–2019 годы, покинул типографию. Журналы, защищенные термоусадочной пленкой и упакованные в прочные картонные конверты, уже направляются к своим владельцам.
Если ты уже получил свой экземпляр, делись впечатлениями в комментариях!
А если ты еще не приобрел журнал, мы продолжаем принимать заказы, поэтому ты еще успеешь пополнить свою коллекцию.
Напомним, что второй спецвыпуск насчитывает 240 страниц и станет прекрасным дополнением к твоему архиву, а также отличным подарком и сувениром для любого ценителя технологий и кибербеза.
Что внутри?
В журнал вошли темы номеров за 2017–2019 годы, то есть лучшие статьи, опубликованные в то время и посвященные:
- социальной инженерии;
- шифрованию в мессенджерах;
- уязвимостям IOT;
- китайским хакерским группировкам;
- взлому iPhone;
- программированию FPGA;
- даркнету;
- реверс-инжинирингу гаджетов;
- фреймворку Ghira;
- и многому другому.
Все статьи сопровождаются комментариями авторов и редакторов, которые позволят заглянуть за кулисы создания материалов и узнать больше о жизни редакции «Хакера» в те годы.
Если ты уже приобрел первый спецвыпуск, то второй станет его логическим продолжением и отличным пополнением коллекции.
Поспеши оформить заказ, пока не закончились свободные экземпляры! Один журнал стоит 1500 рублей с учетом почтовых расходов.
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