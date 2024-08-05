Правительство Индонезии заблокировало в стране поисковик DuckDuckGo, ориентированный на конфиденциальность. Сообщается, что граждане жаловались на наличие в результатах поиска порнографического и игорного контента.

Решение индонезийского неудивительно, если учитывать культурный и религиозный контекст: Индонезия — мусульманская страна, где азартные игры запрещены, а порнография считается неприемлемой. К примеру, в январе 2024 года Индонезия заблокировала около 600 000 игорных сайтов и приняла меры против 5000 связанных с ними банковских счетов.

Также ранее в стране блокировали множество порносайтов, Reddit и Vimeo. Кроме того, вводились временные или частичные ограничения на работу Tumblr, Telegram, TikTok, Netflix и Badoo.

Представители DuckDuckGo подтвердили СМИ, что теперь поисковик действительно недоступен в Индонезии, и у компании нет возможности что-либо этому противопоставить.

«Мы можем подтвердить, что DuckDuckGo заблокирован в Индонезии из-за ограничительных политик цензуры. К сожалению, в настоящее время не существует способа разблокировки. Аналогично нас заблокировали в Китае около десяти лет назад», — сообщили в DuckDuckGo.

Для обхода ограничений индонезийцы обычно используют VPN, однако правительство страны планирует блокировать бесплатные VPN-сервисы, чтобы доступ к запрещенным сайтам стал более сложным и дорогостоящим.

Недавно министр коммуникаций и информации Буди Ари Сетиади заявил, что правительство собирается ограничить доступ к бесплатным VPN-инструментам, так как знает, что они используются для доступа к заблокированным порталам для онлайн-гемблинга.

«Мы собираемся блокировать бесплатные VPN, чтобы ограничить общественности доступ к сетям и сдержать распространение онлайн-гемблинга, — заявил Сетиади 31 июня 2024 года. — Я специально выделил вопрос азартных игр в интернете, и хочу подчеркнуть, это самая темная сторона цифровизации».

В том же заявлении министерства перечислены возможные риски при использовании бесплатных VPN-сервисов, включая кражу персональных данных, заражение малварью, а также медленное или нестабильное подключение к интернету.