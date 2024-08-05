Эксперты Volexity обнаружили, что в 2023 году китайская хак-группа скомпрометировала неназванного интернет-провайдера, чтобы внедрить малварь в автоматические обновления ПО, которые осуществлялись через HTTP.

Группировка Evasive Panda (она же StormBamboo, Bronze Highland, Daggerfly и StormCloud) активна как минимум с 2012 года и атакует организации на территории материкового Китая, Гонконга, Макао, Нигерии и различных стран Юго-Восточной и Восточной Азии.

Исследователи рассказывают, что на этот раз группировка эксплуатировала небезопасные механизмы обновления различного софта, работавшие через HTTP и не проверявшие цифровые подписи, для развертывания малвари на устройствах под управлением Windows и macOS.

«Когда приложения обращались за обновлениями, вместо того чтобы установить нужное обновление, они устанавливали вредоносное ПО, включая MACMA и POCOSTICK (он же MGBot)», — рассказывают в Volexity.

Ради этой кампании хакеры взломали неназванного провайдера, а затем осуществили атаку типа DNS poisoning, то есть перехватывали и изменяли DNS-запросы жертв, отравляя их вредоносными IP-адресами. Таким образом, малварь доставлялось в системы жертв прямо с управляющих серверов группировки, без какого-либо участия пользователя.

Например, злоумышленники использовали запросы 5KPlayer на обновление youtube-dl, чтобы загрузить инсталлятор с бэкдором со подконтрольного им сервера.

После компрометации в системы пострадавших устанавливали вредоносное расширение для Google Chrome (ReloadText), которое позволяло собирать и похищать файлы cookie и почтовые данные.