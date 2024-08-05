Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) сообщило о закрытии Russian Coms, крупной платформы для спуфинга информации о вызывающем абоненте (Caller ID). Услугами этой платформы пользовались сотни преступников, совершивших более 1,8 млн мошеннических звонков.

Жертвами клиентов Russian Coms стали жители более 107 стран, включая Великобританию, США, Новую Зеландию, Норвегию и Францию.

Как сообщает NCA, платформу закрыли еще в марте 2024 года, после нескольких месяцев сбора оперативной информации и проведения расследований. Одновременно с этим в Лондон были арестованы трое подозреваемых. Предполагается, что двое из них — это разработчики и администраторы Russian Coms. В настоящее время все они освобождены под залог.

Правоохранители рассказывают, что Russian Coms была создана в 2021 году. Считается, что от деятельности этой платформы пострадали более 170 000 человек только в Великобритании, что привело к финансовым потерям в размере десятков миллионов долларов.

В период с 2021 по 2024 год преступники использовали сервис для совершения более 1,3 млн звонков на 500 000 уникальных телефонных номеров в Великобритании, и средний ущерб от действий мошенников составил порядка 9 400 фунтов стерлингов.

«Платформа позволяла преступникам скрывать свою личность, притворяясь, что они звонят с заранее выбранных номеров (чаще всего финансовых учреждений, телекоммуникационных компаний и правоохранительных органов). Это позволяло им входить в доверие к жертвам, а затем похищать их деньги и личные данные», — сообщают в NCA.

Russian Coms рекламировалась через Snapchat, Telegram и Instagram*, и сотни преступников оплачивали криптовалютой полугодовые контракты на использование ее услуг (от 1200 до 1400 фунтов стерлингов) или веб-приложение (350 фунтов стерлингов в месяц).

Изначально Russian Coms была представлена в виде отдельного устройства, а затем и веб-приложения, которое позволяло клиентам совершать зашифрованные звонки без всяких логов, использовать веб-телефон, мгновенно уничтожать все данные, изменять голос, совершать международные звонки и получать круглосуточную поддержку.

«Устройство могло использоваться только для совершения мошеннических звонков. На него было установлено множество фальшивых приложений, не обладающих никакой функциональностью, чтобы в случае задержания правоохранительными органами оно выглядело как обычный смартфон. В дополнение к нескольким настоящим VPN-приложениям, позволяющим скрывать свой IP-адрес, и приложению, которое мгновенно уничтожало телефон в случае активации», — пишут правоохранители.

По данным полиции, мошенники часто действовали по хорошо известной всем россиянам схеме. Они использовали Russian Coms для спуфинга телефонных номеров банков, что позволяло им втереться в доверие к жертвам. Человеку сообщали, что его счет замешан в мошеннических действиях, и убеждали, что нужно срочно перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы защитить свои сбережения.

Также злоумышленники получали доступ к средствам жертв, выдавая себя за представителей настоящих компаний, похищали деньги при помощи недоставленных товаров или попросту забирали у жертв дебетовые и кредитные карты, убедив их, что карту срочно требуется заменить.

Стоит отметить, что после ликвидации Russian Coms представители NCA опубликовали сообщение в Telegram-канале платформы, пообещав ее клиентам, что за ними тоже скоро придет полиция.

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