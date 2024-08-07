По данным СМИ, в ближайшее время Xiaomi может внедрить в свои телефоны функцию обнаружения скрытых камер. Сейчас компания готовится к запуску HyperOS 2.0, и функция может стать ее частью.

Согласно информации XiaomiTime, HyperOS 2.0, вероятно, будет содержать функцию, которая позволит поддерживаемым устройствам обнаруживать скрытые камеры, используя для этого сигналы беспроводных локальных сетей (WLAN). Такая функциональность, к примеру, может пригодиться путешественникам, которые часто останавливаются в незнакомых местах.

Похоже, с помощью этой функции пользователи телефонов Xiaomi смогут выявлять подозрительные устройства, которые подключены к локальной сети Wi-Fi. Судя по представленным скриншотам, искать скрытые девайсы можно будет одним касанием.

Предполагается, что новая функция вдохновлена написанной на Python программой Ingram, которая, обнаруживает уязвимые камеры.