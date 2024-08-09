Представители Роскомнадзора (РКН) сообщили, что ведомство ограничило доступ к защищенному мессенджеру Signal на территории РФ «в связи с нарушением требований российского законодательства».

Ранее сегодня, 9 августа 2024 года, российские пользователи массово сообщали о проблемах в работе Signal. При этом некоторые отмечали, что Signal не работает даже с использованием VPN, а проблемы начались еще 8 августа.

Как теперь подтвердили в Роскомнадзоре, мессенджер действительно заблокировали в России.

«Доступ к мессенджеру Signal ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях», — сообщили в пресс-службе РКН.

Какие именно требования законодательства были нарушены, в Роскомнадзоре не уточнили.