Аналитики «Лаборатории Касперского» изучили объявления о предоставлении услуг, связанных с ботнетами в даркнете и специализированных Telegram-каналах. Выяснилось, что самая низкая цена за использование ботнета составила 99 долларов США, а самая высокая — 10 000 долларов США.

Исследователи пишут, что в целом среди распространенных вариантов коммерческого использования ботнетов можно перечислить сдачу в аренду, разработку на заказ, а также приобретение дешевых ботнетов с утекшим исходным кодом.

Для создания ботнетов могут использоваться уязвимые пользовательские и корпоративные гаджеты, например, со слабыми паролями: от умных камер до продвинутых промышленных устройств. При этом отмечается, что в первом полугодии 2024 года зараженных IoT -устройств в России стало в два раза больше (по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году).

В целом ботнеты могут обладать индивидуальными настройками и различаться по способам заражения, типу используемой малвари, инфраструктуре, методам обхода обнаружения. Также нередко их разрабатывают для продажи, и стоимость в этом случае зависит от качества. Как уже было сказано выше, цены стартуют от 99 долларов США.

Что касается аренды ботнетов, стоимость такой услуги, по словам экспертов, варьируется от 30 до 4800 долларов США в месяц.

Ботнеты, исходники которых утекли в сеть, являются более доступными, но с меньшей вероятностью принесут атакующим результат. Доступ к ним можно получить бесплатно или за почти символическую плату: от 10 до 50 долларов США.

Стоимость создания ботнета по индивидуальному заказу, с нуля, начинается от 3000 долларов США. Большинство подобных сделок заключаются в частном порядке, через личные сообщения. Исполнителей в таких случаях обычно выбирают на основе их репутации.