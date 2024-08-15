В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошла хакерская конференция DEF CON, на которой традиционно объявили победителей премии Pwnie Award. Награда за самый эпичный провал (Most Epic Fail ) была присуждена компания CrowdStrike, и ее получил лично президент компании Майкл Сентонас (Michael Sentonas).

Напомним, что в середине июля 2024 года обновление enterprise-решения CrowdStrike Falcon Sensor привело к тому, что миллионы Windows-систем показали «синий экран смерти» (BSOD).

Это повлекло за собой массовые сбои в работе аэропортов, банков, медицинских учреждений и множества других организаций в США, Великобритании, многих странах ЕС, Индии, Новой Зеландии, Австралии и так далее. По данным Microsoft, от сбоев пострадали миллионы Windows-систем.

В связи с этим совсем неудивительно, что награду решили вручить именно CrowdStrike. Однако всех удивил тот факт, что ироничный «приз» из рук организаторов принял лично президент компании Майкл Сентонас (Michael Sentonas).

Сентонас рассказал со сцены, что это «определенно, это не та награда, получением которой стоит гордиться», и команда CrowdStrike была удивлена тем, что он решил поехать на DEF CON, чтобы получить приз.

«Мы неоднократно повторяли, что очень важно признавать, когда вы сделали что-то хорошо. [Но] очень важно признавать и то, что вы сделали что-то ужасно неправильное, что и произошло в данном случае. Причина, по которой я хотел получить трофей, такова: я возвращаюсь в штаб-квартиру. Я собираюсь взять этот трофей с собой. Он будет стоять на самом видном месте, потому что я хочу, чтобы каждый сотрудник CrowdStrike, приходящий на работу, видел его. Ведь наша цель — защищать людей, а мы допустили ошибку. Я хочу убедиться, что все понимают, что такое нельзя допускать, и именно в этом заключается суть нашего сообщества. Так что с этих позиций я скажу вам спасибо и заберу трофей. Мы поставим его в нужном месте и убедимся, что все его увидят», — заявил президент CrowdStrike собравшимся.

Стоит отметить, что публика встретила речь и откровенность Сентонаса бурными аплодисментами.

Фото: Lorenzo Franceschi-Bicchierai (TechCrunch)