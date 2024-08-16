27-летний гражданин России Георгий Кавжарадзе был приговорен в США к 40 месяцам (3,3 года) тюремного заключения за продажу учетных данных более 300 000 аккаунтов на хакерском маркетплейсе Slilpp, который был закрыт в июне 2021 года.

Как сообщает Министерство юстиции США, Кавжарадзе (известный под никами TeRorPP, Torqovec и PlutuSS) продал на Slilpp огромное количество ворованной финансовой информации и персональных данных.

Так, согласно судебным документам, в период с июля 2016 года по май 2021 года Кавжарадзе выставил на продажу более 626 100 украденных учетных данных. Те из них, которые были приобретены пользователям Slilpp, впоследствии использовались для мошенничества и попыток совершения транзакций на сумму около 1,2 млн долларов США (так как покупатели использовали данные для кражи денег со счетов жертв).

Интересно, что в изначальном обвинительном заключении речь шла об учетных данных пяти разных банков и мошеннических транзакциях на сумму свыше 5 млн долларов. Лишь позже сумма была уменьшена до 1,2 млн долларов, и теперь Кавжарадзе предписано вернуть ее в качестве реституции.

«27 мая 2021 года аккаунт Кавжарадзе на Slilpp выставил на продажу 240 495 учетных данных, которые могли использоваться покупателями для кражи денежных средств с платежных и банковских счетов жертв, — говорится в сообщении Минюста США. — Учетные данные включали в себя данные для доступа к банковским счетам в Нью-Йорке, Калифорнии, Неваде и Джорджии. В качестве оплаты за учетные данные Кавжарадзе принимал только биткоины».

Согласно опубликованным документам, следователи ФБР связали Кавжарадзе с выводом более 200 000 долларов США с биткоин-счета (около 450 000 долларов США по текущему курсу), связанного со Slilpp и получавшего платежи за украденные логины, личные и финансовые данные.

Еще в августе 2021 года Минюст США предъявил Кавжарадзе обвинения в сговоре с целью совершения банковского и электронного мошенничества, банковском мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В итоге он был экстрадирован в США (из какой страны не уточняется), где предстал перед судом в мае 2022 года. Почти два года спустя, 16 февраля 2024 года, Кавжарадзе признал себя виновным в том, что торговал на Slilpp и вступил в сговор с целью совершения банковского и электронного мошенничества.

Напомним, что с 2012 по 2021 год маркетплейс Slilpp работал на нескольких доменах, как в даркнете, так и в общедоступном интернете. На сайте кто угодно мог зарегистрировать учетную запись, а затем начать торговать взломанными и украденными учетными записями.

За девятилетнюю историю Slilpp на сайте было продано более 80 000 000 учетных данных, принадлежавших более чем 1400 компаний. Так, на сайте торговали аккаунтами PayPal, Wells Fargo, SunTrust, Amazon, Verizon Wireless, Xfinity, Walmart, а также картами различных банков. После закрытия правоохранители называли ресурс «крупнейшим рынком взломанных учетных записей, когда-либо существовавший в криминальном подполье».