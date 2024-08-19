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А вы знали? Только в пер­вом полуго­дии 2024 года в откры­тый дос­туп на хакерских форумах и в темати­чес­ких Telegram-каналах попали 150 баз дан­ных рос­сий­ских ком­паний. Треть выявленных в российских компаниях уязвимостей имеют критическую и высокую степень риска. Зло­умыш­ленни­ки при­меняют proof-of-concept экс­пло­иты в ата­ках прак­тичес­ки сра­зу: иног­да ата­ки начина­ются все­го через 22 минуты пос­ле пуб­ликации эксплоита.

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