Xakep #303. Свой Arch Linux
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А вы знали?
Только в первом полугодии 2024 года в открытый доступ на хакерских форумах и в тематических Telegram-каналах попали 150 баз данных российских компаний.
Треть выявленных в российских компаниях уязвимостей имеют критическую и высокую степень риска.
Злоумышленники применяют proof-of-concept эксплоиты в атаках практически сразу: иногда атаки начинаются всего через 22 минуты после публикации эксплоита.
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