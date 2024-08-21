Американский производитель микросхем Microchip Technology Incorporated сообщил, что в минувшие выходные на его системы была совершена кибератака, нарушившая работу нескольких производственных объектов.

У компании насчитывается около 123 000 клиентов в самых разных отраслях, включая промышленную, автомобильную, потребительскую, аэрокосмическую и оборонную, коммуникационную и вычислительную.

Сообщается, что из-за инцидента некоторые производственные площадки Microchip Technology работали не в полную силу, что повлияло на способность компании выполнять заказы. Кроме того, Microchip Technology пришлось принять меры по урегулированию ситуации, а именно отключить и изолировать некоторые пострадавшие от взлома системы.

«17 августа 2024 года компания Microchip Technology Incorporated обнаружила подозрительную активность в своих ИТ-системах. Обнаружив проблему, компания начала принимать меры по оценке, локализации и устранению потенциально несанкционированной активности, — говорится в заявлении Microchip Technology, поданном на этой неделе в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. — 19 августа 2024 года было установлено, что неавторизованная сторона помешала компании использовать некоторые серверы и осуществлять некоторые бизнес-операции».

В настоящее время Microchip Technology изучает масштабы и последствия атаки, а к делу привлечены внешние ИБ-эксперты. Также компания работает над восстановлением пострадавших ИТ-систем и возвращением к нормальной работе.

Хотя пока в компании не раскрывают подробности инцидента, в заявлении сказано, что атака связана с неназванной программой-вымогателем. Пока ни одна хакерская группа не взяла на себя ответственность за случившееся.