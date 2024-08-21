22-23 августа 2024 года в Москве пройдет пятая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE. Ждем тебя на стенде «Хакера», где ты сможешь получить набор стикеров, приобрести наш мерч, а также выпить кофе и пообщаться с основателем издания Димой Агаруновым и ведущим редактором Валентином Холмогоровым.

Когда: 22–23 августа 2024 года Где: Культурный центр ЗИЛ (Москва, ул. Восточная, д. 4, корп. 1) Программа: доступна на официальном сайте

На OFFZONE 2024 выступят более 120 специалистов по кибербезопасности. Исследователи, разработчики и другие эксперты представят порядка ста докладов и поделятся личными кейсами на восьми тематических треках.

Кроме того, участников ждут воркшопы и много интерактива. Например, желающие смогут попробовать свои силы в поиске уязвимостей, поучаствовать в хак-квестах и даже сделать татуировку на память. Также в первый день конференции пройдет презентация итогов года BI.ZONE Bug Bounty.

А мы приглашаем всех на стенд «Хакера» на OFFZONE! Загляни к нам на 3-й этаж, чтобы:

получить эксклюзивный набор стикеров;

выпить кофе и лично пообщаться с основателем журнала Дмитрием Агаруновым и ведущим редактором Валентином Холмогоровым;

приобрести уникальную сувенирную футболку, второй бумажный спецвыпуск «Хакера» и книги авторов журнала.

Не упусти шанс встретиться с командой «Хакера», ждем на нашем стенде!