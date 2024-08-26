24 августа 2024 года Павла Дурова арестовали во Франции, после того как его частный самолет, летевший из Азербайджана, приземлился в аэропорту Ле-Бурже. По информации местных СМИ, задержание связано с недостатком модерации и сотрудничества Telegram с французскими властями, из-за чего правоохранители считают Дурова соучастником в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей, мошенничестве и так далее.

Никаких заявлений по поводу ареста Дурова от французских властей до сих пор не поступало. Известно, что сегодня, 26 августа 2024 года, прокуратура Парижа намерена выступить с официальным заявлением для прессы.

По данным французского телеканала TF1, ордер о задержании Дурова действовал только на французской территории и вступал в силу, как только он пересекал границу. При этом, согласно открытым источникам, у Дурова четыре гражданства: России, Сент-Китс и Невис, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции. Это означает, что как гражданин Франции, он не подлежит обмену или экстрадиции.

Пока Павел Дуров находится в миграционном изоляторе в аэропорту Ле-Бурже, где его могут удерживать до четырех суток, и за это время должно быть принято решение о дальнейшем рассмотрении дела.

Ордер был выдан в рамках предварительного расследования, проводимого управлением судебной полиции по делам несовершеннолетних, сообщает издание Le Figaro. Также сообщается, что в расследовании якобы принимали участие и другие следственные органы, в том числе занимающиеся делами о мошенничестве, торговле наркотиками, кибербуллинге, организованной преступности, оправдании терроризма, отмывании денег и так далее.

По информации СМИ, отсутствие модерации в Telegram, а также нежелание команды мессенджера сотрудничать с правоохранительными органами, вкупе с предлагаемыми Telegram инструментами (покупка номеров, криптовалюты и так далее), делают Павла Дурова соучастником множества тяжких преступлений, включая наркоторговлю, отмывание денег, терроризм, мошенничество и преступления против детей.

«На своей платформе он позволил совершить несчетное количество правонарушений и преступлений, с которыми он ничего не делал и не пытался сотрудничать», — сообщил TF1 неназванный источник, близкий к делу.

Посольство России в Париже уже потребовало от французских властей разъяснить причины задержания Павла Дурова и сообщило, что находится в контакте с его адвокатом. Однако в посольстве отмечают, что «французские власти пока уклоняются от сотрудничества по этому вопросу».

В МИД России сообщили, что уже направили ноту с требованием о доступе к Павлу Дурову, однако Париж рассматривает его французское гражданство как основное.

Также короткое официальное заявление о ситуации уже опубликовали представители Telegram в официальном канале. Ниже цитируем его полностью.

«Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах (Digital Services Act), и его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется. CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации. Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram с вами».

Также об аресте Дурова уже высказались многие известные люди, в том числе: