Разработчики шифровальщика Qilin перешли на новую тактику и теперь применяют против своих жертв кастомный инфостилер, который ворует учетные данные, хранящиеся в браузере Google Chrome.

На обновление Qilin обратили внимание специалисты Sophos X-Ops, которые пишут, что это крайне тревожные изменения.

Атака, которую изучили исследователи, произошла в июле 2024 года и началась с того, что операторы Qilin получили доступ к сети, используя скомпрометированные учетные данные для VPN-портала, на котором отсутствовала многофакторная аутентификация.

После взлома злоумышленники бездействовали целых 18 дней. По мнению экспертов, это может означать, что хакеры купили доступ к взломанной сети сеть у брокера доступов. Также возможно, что в это время операторы Qilin изучали сеть жертвы, выявляя критически важные ресурсы и проводя разведку.

После длительной паузы злоумышленники перешли к контроллеру домена и изменили объекты групповой политики (Group Policy Object, GPO), чтобы запустить скрипт PowerShell (IPScanner.ps1) на всех машинах, входящих в доменную сеть. Этот скрипт, выполняемый batch-скриптом logon.bat, был предназначен для сбора учетных данных, хранящихся в Google Chrome.

Batch-скрипт был настроен на выполнение (и запуск PS-скрипта) каждый раз, когда пользователь входил в систему, а украденные учетные данные сохранялись на общем ресурсе SYSVOL под именами LD и temp.log.

После отправки этих файлов на управляющий сервер Qilin, локальные копии и соответствующие журналы событий стирались, чтобы скрыть вредоносную активность.

В конечном итоге операторы Qilin развернули в сети жертвы вымогательскую полезную нагрузку и зашифровали все данные на скомпрометированных машинах. Еще один GPO и отдельный batch-файл (run.bat) использовались для загрузки и выполнения шифровальщика на всех машинах в домене.

Исследователи предупреждают, что сбор учетных данных из Chrome создает тревожный прецедент, который может сделать защиту от вымогательских атак более сложной. Поскольку GPO применялся ко всем машинам в домене, на каждом устройстве, на которое заходили пользователи, осуществлялся процесс сбора учетных данных. То есть скрипт мог похитить учетные данные со всех машин компании, если эти машины были подключены к домену, и на них входили пользователи.

Эксперты Sophos пишут, что столь масштабная кража учетных данных может привести к последующим атакам, масштабной компрометации различных платформ и сервисов, а также значительно усложнит работу по реагированию на инциденты, создавая долгосрочную угрозу, которая будет сохраняться даже после устранения последствий самой вымогательской атаки.