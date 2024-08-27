Злоумышленники все чаще атакуют Windows, используя уязвимые драйверы, утверждают эксперты «Лаборатории Касперского». Во втором квартале 2024 года количество таки атак увеличилось почти на 23% по сравнению с первым кварталом.

Исследователи объясняют, что уязвимые драйверы позволяют хакерам совершать атаки на отключение защитных решений и повышать привилегии. Это дает им возможность осуществлять различные вредоносные действия, включая внедрение программ-вымогателей, закрепляться в системе для шпионажа или саботажа, осуществлять сложные целевые атаки.

Также отмечается, что растет количество инструментов, позволяющих использовать уязвимые драйверы. Так, с 2021 года в сети были опубликованы 24 проекта, которые затрагивали уязвимые драйверы в контексте повышения привилегий и атак на встроенные и сторонние защитные решения, из них 16 появились в 2023 году.

Такие инструменты избавляют злоумышленников от необходимости обладать специальными навыками, необходимыми для поиска и эксплуатации уязвимых драйверов.