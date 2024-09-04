В распоряжении издания 404 Media оказался документ-презентация Cox Media Group (CMG). В нем утверждается, что компания может таргетировать рекламу, основываясь на том, что потенциальные покупатели говорят вслух возле микрофонов своих устройств. Кроме того, Google, Amazon, Bing и другие компании названы в документе партнерами CMG.

В декабре прошлого года издание уже рассказывало о рекламируемой CMG функциональности под названием Active Listening («Активное прослушивание»). Тогда журналисты использовали материалы с сайта CMG, но после публикации статьи компания удалила эту информацию. Так, раньше на сайте CMG было написано:

«Как бы это отразилось на вашем бизнесе, если бы вы могли таргетировать потенциальных клиентов, которые активно обсуждают потребность в ваших услугах в повседневных разговорах? Нет, это не эпизод “Черного зеркала” — это голосовые данные, и CMG обладает возможностями для их использования в интересах вашего бизнеса».

Теперь же в распоряжении редакции оказалась рекламная презентация, посвященная Active Listening. Отмечается, что эта презентация была отправлена как минимум одной компании, которой представители CMG рассчитывали продать свои услуги.

«Умные устройства собирают данные о намерениях в режиме реального времени, прослушивая наши разговоры. Рекламодатели могут сопоставлять эти голосовые данные с поведенческими показателями, чтобы таргетировать потребителей на рынке. Мы используем ИИ для сбора этих данных из 470+ источников, чтобы улучшить развертывание, таргетинг и эффективность кампаний», — гласит первый слайд презентации CMG.

В документе не сказано, откуда именно CMG якобы получает эти голосовые данные (то есть не перечислены, к примеру, конкретные марки «умных» телевизоров, колонок или определенные приложения для смартфонов). Зато сообщается, CMG использует голосовые данные для выявления аудитории, которая «готова к покупке», а затем составляет список таких пользователей и передает его рекламным платформам для последующего таргетирования рекламы.

В документе утверждается, что за 100 долларов в день CMG может таргетировать людей в радиусе 10 миль (16 километров) или за 200 долларов в день — 20 миль (32 километра).

Как уже было сказано выше, CMG утверждает, что сотрудничает с Google, Amazon и Facebook*. Скорее всего, в данном контексте речь идет о рекламе в целом, а не конкретно о продукте Active Listening. Но презентация гласит, что CMG является:

ведущим партнером (Premier Partner) Google, то есть входит в 3% самых успешных рекламных компаний в конкретной стране;

первым медиапартнером Amazon Advertising;

одной из первых медиакомпаний, ставших маркетинговым партнером Facebook*.

После того как журналисты 404 Media опубликовали свой материал и связались с компаниями для получения комментариев, Google исключила CMG из своей партнерской программы.

«Все рекламодатели должны соблюдать все действующие законы и правила, а также политику Google Ads, и когда мы выявляем рекламу или рекламодателей, нарушающих данную политику, мы принимаем соответствующие меры», — сообщили изданию в Google.

В Amazon заявили, что «Amazon Ads никогда не сотрудничала с CMG в рамках этой программы и не планирует этого делать». В компании добавили, что если становится известно о том, что кто-то из партнеров нарушает маркетинговые правила, Amazon может принять соответствующие меры.

Представители Meta** заявили, что не могут комментировать информацию о конкретных аккаунтах рекламодателей, но отметили, что рекламодатели должны иметь необходимые права на использование любых данных в рамках своих кампаний. А после того как Google исключила CMG из партнерской программы, в Meta** добавили, что в настоящее время проверяют, не нарушала ли CMG положения и условия (Terms and conditions) компании, и заявили, что могут принять меры, если это будет необходимо.

*Запрещена в РФ. Принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремисткой и запрещена в России.

** Запрещена в РФ. Деятельность Meta Platforms признана экстремисткой и запрещена в России.