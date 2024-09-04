Эксперты Positive Technologies изучили ландшафт угроз в государственном секторе. Исследование, охватывающее период с 2022 года по первую половину 2024-го, было представлено на Восточном экономическом форуме.

По данным аналитиков, шифровальщики остаются самым распространенным типом малвари, применяемым в атаках. Зато в первые шесть месяцев текущего года доля успешных инцидентов с использованием вымогателей уменьшилась на 4%  относительно общего показателя за 2023 год и на 14% по сравнению с 2022 годом.

Доля атак на организации

Хотя госучреждения, как правило, не соглашаются платить злоумышленникам выкуп за украденные данные, они все равно находятся под ударом. Так, хакеры атакуют их не только ради финансовой выгоды, но и с целью нарушить работу государственных систем, украсть или уничтожить конфиденциальные данные. Кроме того, эксперты связывают такой выбор жертв с большим количеством сотрудников, которые активно используют электронную почту и другие средства коммуникации в работе: возникает множество точек входа в инфраструктуру ведомств.

Методы атак

Самое частое последствие от таких атак — нарушение основной деятельности организации (48% инцидентов), на втором месте — утечка конфиденциальной информации (41%). Причем аналитики фиксируют непрерывный рост этого показателя: в 2023 году утечки происходили в 41% случаев, а в первом полугодии 2024-го — уже в 48%.

Государственный сектор стал самым атакуемым APT-группировками. В таргетированных атаках преобладают трояны удаленного доступа (65% случаев) и спайварь (35% случаев).

Отмечается, что почти в половине инцидентов (47%) злоумышленники применяли социальную инженерию и полагались на человеческий фактор, чтобы ввести жертв в заблуждение. Помимо этого, в каждой второй успешной атаке (56%) применялись вредоносные программы.

Эксперты подчеркивают, что популярность использования малвари неуклонно растет: 48% инцидентов — в 2022 году, 57% случаев — в 2023 году и 68% — в первой половине 2024 года. По их словам, эта динамика обусловлена простотой и эффективностью применения вредоносов. Кроме того, существует активный теневой рынок, где можно арендовать или купить готовую малварь, а также заказать индивидуальную разработку.

Также отчет гласит, что злоумышленники покупают или обменивают учетные данные для доступа к скомпрометированным устройствам в даркнете. Так, в каждом шестом объявлении предлагается доступ к инфраструктуре скомпрометированных госорганизаций. Стоимость доступа может варьироваться от 20 до нескольких тысяч долларов за доступы с высокими привилегиями. При этом в трети случаев цена не указана, то есть стороны договариваются о ней в частном порядке.

Стоимость первоначальных доступов

По мнению экспертов, важность построения результативной кибербезопасности в госсекторе диктуется опасными последствиями кибератак: нападение на одно ведомство может повлиять не только на него, но и на другие структуры, на все государство и его граждан. Например, кража персональных данных пользователей в результате атаки на одно госучреждение может повлечь за собой незаконный доступ как к государственным ресурсам других организаций, так и к коммерческим сервисам.

Также помимо России, в отчете выделены другие регионы с высокой активностью атак на сектор госуправления. Наибольший интерес для злоумышленников представляют страны Азии (33%), Африки (12%) и Северной Америки (12%).

Кроме того, в киберпространстве отражается и межгосударственная экономическая конкуренция: именно она оказывается предпосылкой тщательно спланированных целенаправленных атак на госструктуры. Так, почти половина всех успешных кибернатак (48%) за изученный период были целевыми, и чаще всего они приводили к утечкам данных (62% случаев). Атаки проводят как высококвалифицированные APT-группы, так и хактивисты. Главным образом им удается похищать персональные данные (33%) и коммерческую тайну (30%).

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