Американские власти предъявили обвинения 52-летнему Майклу Смиту (Michael Smith), который обманул стриминговые сервисы на сумму более 10 млн долларов США. Считается, что Смит использовал ИИ для создания сотен тысяч песен несуществующих групп, а затем распространял их через стриминговые сервисы (Spotify, Apple Music, YouTube Music и Amazon Music). При этом количество прослушиваний Смит накручивал при помощи ботов.

Обвинения против Смита включают в себя мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег. Если Смита признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из обвинений.

По словам правоохранителей, афера Смита длилась около семи лет (с 2017-го по 2024 год), и за это время он использовал тысячи фиктивных учетных записей, которые создавались с помощью купленных email-адресов.

Смит якобы разработал собственный софт для бесконечного воспроизведения своей ИИ-музыки с разных компьютеров, и это ПО успешно имитировало активность реальных слушателей из разных регионов.

Чтобы избежать обнаружения, Смит распределял свою стриминговую активность между множеством фальшивых треков, и никогда не проигрывал один трек слишком много раз. Кроме того, он придумывал уникальные имена для ИИ-исполнителей и их песен, стараясь не выделяться на фоне названий настоящих музыкальных коллктивов. К примеру, он использовал такие имена исполнителей, как «Callous Post» и «Calorie Screams», а их песни назывались «Zygotic Washstands» и «Zymotechnical».

По данным следствия, поначалу Смит загружал в стриминговые сервисы собственные оригинальные композиции, но быстро выяснилось, что это не приносит большого дохода. Пытаясь увеличить масштабы, он какое-то время сотрудничал с другими музыкантами, предлагая исполнять их песни за гонорары, однако и эти попытки не увенчались успехом.

В итоге в 2018 году Смит переключился на музыку, сгенерированную ИИ и заключил партнерство с неназванными руководителем музыкальной компании, специализирующейся на ИИ, а также музыкальным промоутером. Вместе они создали огромную библиотеку ИИ-музыки. Стоит отметить, что в судебных документах не уточняется, какой именно метод использовали Смит и его сообщники для генерации ИИ-треков, и как именно это происходило.

«Чтобы не вызывать подозрений у сильных мира сего, нам нужна ТОННА контента с небольшим количеством стримов [прослушиваний], — писал Смит своим сообщникам 4 октября 2018 года. — Нам нужно быстро получить ТОННУ песен, чтобы обойти антифрод-политики, которые эти ребята сейчас используют».

Новый подход оказался прибыльным. Так, в электронном письме с финансовым отчетом, которое Смит отправил самому себе в 2017 году, он подсчитал, что может стримить свои треки до 661 440 раз в день, потенциально зарабатывая на этом 3 307,20 долларов ежедневно (до 1,2 млн долларов в год).

Считается, что на пике активности Смит использовал более 1000 бот-аккаунтов для искусственной накрутки прослушиваний на разных платформах. Так, в том же письме, которое Смит отправил сам себе, он писал, что управляет 52 облачными аккаунтами, на каждом из которых размещается по 20 ботов.

К июню 2019 года Смит действительно зарабатывал около 110 000 долларов ежемесячно, делясь частью дохода со своими неназванными соучастниками. Как сообщает издание The New York Times, в электронном письме, отправленном в начале текущего года, Смит хвастался собеседнику, что достиг отметки в 4 млрд прослушиваний, а с 2019 года суммарно заработал 12 млн долларов в качестве роялти.

По данным издания, когда в 2018 году одна из компаний, занимающихся распространением музыки, сообщила о «многочисленных злоупотреблениях в сфере стриминга», Смит был шокирован и решительно отрицал любые обвинения, настаивая на том, что «абсолютно никакого мошенничества не было».