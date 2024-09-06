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Американские власти предъявили обвинения 52-летнему Майклу Смиту (Michael Smith), который обманул стриминговые сервисы на сумму более 10 млн долларов США. Считается, что Смит использовал ИИ для создания сотен тысяч песен несуществующих групп, а затем распространял их через стриминговые сервисы (Spotify, Apple Music, YouTube Music и Amazon Music). При этом количество прослушиваний Смит накручивал при помощи ботов.
Обвинения против Смита включают в себя мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег. Если Смита признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из обвинений.
По словам правоохранителей, афера Смита длилась около семи лет (с 2017-го по 2024 год), и за это время он использовал тысячи фиктивных учетных записей, которые создавались с помощью купленных email-адресов.
Смит якобы разработал собственный софт для бесконечного воспроизведения своей ИИ-музыки с разных компьютеров, и это ПО успешно имитировало активность реальных слушателей из разных регионов.
Чтобы избежать обнаружения, Смит распределял свою стриминговую активность между множеством фальшивых треков, и никогда не проигрывал один трек слишком много раз. Кроме того, он придумывал уникальные имена для ИИ-исполнителей и их песен, стараясь не выделяться на фоне названий настоящих музыкальных коллктивов. К примеру, он использовал такие имена исполнителей, как «Callous Post» и «Calorie Screams», а их песни назывались «Zygotic Washstands» и «Zymotechnical».
По данным следствия, поначалу Смит загружал в стриминговые сервисы собственные оригинальные композиции, но быстро выяснилось, что это не приносит большого дохода. Пытаясь увеличить масштабы, он какое-то время сотрудничал с другими музыкантами, предлагая исполнять их песни за гонорары, однако и эти попытки не увенчались успехом.
В итоге в 2018 году Смит переключился на музыку, сгенерированную ИИ и заключил партнерство с неназванными руководителем музыкальной компании, специализирующейся на ИИ, а также музыкальным промоутером. Вместе они создали огромную библиотеку ИИ-музыки. Стоит отметить, что в судебных документах не уточняется, какой именно метод использовали Смит и его сообщники для генерации ИИ-треков, и как именно это происходило.
«Чтобы не вызывать подозрений у сильных мира сего, нам нужна ТОННА контента с небольшим количеством стримов [прослушиваний], — писал Смит своим сообщникам 4 октября 2018 года. — Нам нужно быстро получить ТОННУ песен, чтобы обойти антифрод-политики, которые эти ребята сейчас используют».
Новый подход оказался прибыльным. Так, в электронном письме с финансовым отчетом, которое Смит отправил самому себе в 2017 году, он подсчитал, что может стримить свои треки до 661 440 раз в день, потенциально зарабатывая на этом 3 307,20 долларов ежедневно (до 1,2 млн долларов в год).
Считается, что на пике активности Смит использовал более 1000 бот-аккаунтов для искусственной накрутки прослушиваний на разных платформах. Так, в том же письме, которое Смит отправил сам себе, он писал, что управляет 52 облачными аккаунтами, на каждом из которых размещается по 20 ботов.
К июню 2019 года Смит действительно зарабатывал около 110 000 долларов ежемесячно, делясь частью дохода со своими неназванными соучастниками. Как сообщает издание The New York Times, в электронном письме, отправленном в начале текущего года, Смит хвастался собеседнику, что достиг отметки в 4 млрд прослушиваний, а с 2019 года суммарно заработал 12 млн долларов в качестве роялти.
По данным издания, когда в 2018 году одна из компаний, занимающихся распространением музыки, сообщила о «многочисленных злоупотреблениях в сфере стриминга», Смит был шокирован и решительно отрицал любые обвинения, настаивая на том, что «абсолютно никакого мошенничества не было».
«С помощью своей наглой мошеннической схемы Смит присвоил миллионы долларов роялти, которые должны были быть выплачены музыкантам, авторам песен и другим правообладателям, чьи песни прослушивались на законных основаниях», — комментирует прокурор Дэмиан Уильямс (Damian Williams).