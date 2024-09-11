Аналитики Trend Micro сообщили об обнаружении ранее неизвестной хакерской группировки Tidrone. Злоумышленники нацелены на военную и спутниковую промышленность Тайваня, и атакуют преимущественно производителей беспилотников.

По словам исследователей, целью этой группы, предположительно связанной с Китаем, в основном является шпионаж, поэтому она сосредоточена на промышленных цепочках, связанных с военной промышленностью.

Пока неясно, как именно Tidrone проникает в сети своих жертв, то есть вектор первоначального доступа неизвестен. Зато анализ показал, что после исходной компрометации хакеры развертывают в системах жертв кастомную малварь CXCLNT и CLNTEND, используя для этого такие инструменты удаленного рабочего стола, как UltraVNC.

Последующая атака включает еще три этапа, которые направлены на повышение привилегий путем обхода User Account Control (UAC), хищение учетных данных и обход защиты путем отключения антивирусных продуктов, установленных на хостах.

Также исследователи отметили, что многих жертв этой хак-группы объединяет использование одного и того же неназванного ПО для планирования ресурсов предприятия (ERP), то есть, вероятно, речь идет об атаке на цепочку поставок.

Оба упомянутых выше бэкдора запускаются путем DLL sideloading'а через Microsoft Word, и позволяют злоумышленникам собирать широкий спектр конфиденциальной информации.

CXCLNT оснащен базовыми возможностями для загрузки и выгрузки файлов, функциями для зачистки следов, сбора информации о жертвах (списки файлов, имена компьютеров и так далее), а также загрузки PE- и DLL-файлов для следующих этапов атаки.

CLNTEND, впервые замеченный еще в апреле 2024 года, представляет собой RAT, который поддерживает широкий спектр сетевых протоколов для связи, включая TCP, HTTP, HTTPS, TLS и SMB (порт 445).

Вскоре после Trend Micro, собственный отчет об этой вредоносной активности опубликовали исследователи Acronis. В данном случае кампания отлеживается под названием Operation WordDrone, и исследователи пишут, что атаки наблюдались в период с апреля по июль 2024 года.

По данным Acronis, для атак этой группы характерно использование техники атак Blindside для уклонения от обнаружения перед развертыванием CLNTEND (он же ClientEndPoint).