По информации Forbes, в федеральном проекте «Инфраструктура кибербезопасности» содержится информация о том, что Роскомнадзор (РКН) может потратить почти 60 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете — технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи.

В паспорте федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности», входящего в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщается, что РКН намерен модернизировать ТСПУ, которые устанавливаются на сетях всех операторов связи согласно закону «о суверенном Рунете», вступившему в силу 1 ноября 2019 года.

Так, с 2025 по 2030 годы планируется как модернизировать ранее установленные ТСПУ, так и установить новые на узлах связи «с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика». На это предполагается выделить за пять лет 58,97 млрд рублей из федерального бюджета — большую часть средств, запланированных на весь федеральный проект (68,77 млрд рублей).

Также в рамках федерального проекта запланировано создание единой платформы для борьбы с мошенниками, которую предполагается разработать с участием операторов и банков, и системы блокировки фишинговых сайтов.

«В целях модернизации ТСПУ планируется закупка оборудования и ПО, а также расширение возможностей за счет разработки новых и актуализации существующих сигнатур. Развитие автоматизированной системы обеспечения безопасности [АСБИ — так официально и называется система блокировки ресурсов РКН, которая также должна противостоять DDoS-атакам] позволит увеличить пропускную способность ТСПУ, установленных на узлах связи, до 725,6 Тбит/с и повысить уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%», — гласит описание мероприятий федерального проекта.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко прокомментировали изданию, что финансовые параметры нацпроекта «в настоящее время прорабатываются», добавив, что до завершения этого процесса никакие мероприятия подтвердить не могут.

В свою очередь в пресс-службе РКН сообщили, что оборудование для ТСПУ закупается и устанавливается каждый год с 2020 года, и «это связано с тем, что сети операторов развиваются — количество трафика растет, узлы меняются, добавляются. ТСПУ должны соответствовать этим изменениям».

При этом опрошенные издание эксперты полагают, что модернизация ТСПУ может привести к тому, что VPN-сервисы потеряют эффективность для доступа к запрещенному контенту.

К примеру, генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров считает, что модернизация ТСПУ усложнит обход блокировок.