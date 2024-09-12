Хакеры атаковали сайты УЦ «Основание», федерального удостоверяющего центра (УЦ) по выдаче цифровых электронных подписей (ЭП), в результате которой был остановлен процесс выдачи ЭП. Злоумышленники заявили, что собираются продать якобы украденные данные пользователей, но в компании уверяют, что цифровые ключи не были скомпрометированы.

С социальных сетях представители организации сообщили, что атака на инфраструктуру центра выдачи электронной подписи УЦ «Основание» (включает АО «Аналитический центр» и АО «Единый портал ЭП») в ночь на 11 сентября. В результате интернет-ресурсы организации оказались недоступны.

В результате последующего дефейса на сайтах организации (www.uc-osnovanie.ru и www.iecp.ru) появились сообщения «Ваши сертификаты в надежных руках», а также информация о том, что злоумышленники намерены впоследствии продать якобы похищенные данные.

Официальное письмо, опубликованное организацией, гласит, что «в настоящее время выдача новых сертификатов ключей проверки электронной подписи приостановлена, совместно с НКЦКИ (подведомственный ФСБ Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам) проводится аудит инцидента, ведутся работы по восстановлению работоспособности удостоверяющего центра». Ориентировочным сроком возобновления выдачи сертификатов назван сегодняшний день, 12 сентября 2024 года, однако пока ресурсы УЦ «Основание» по-прежнему не работают.

Также в документе подчеркивается, что «инфраструктура, непосредственно участвующая в создании сертификатов ключей проверки электронной подписи, не затронута», и отмечается, что УЦ не хранит ключи электронных подписей, поэтому «атака на информационные ресурсы АО «Аналитический центр» не могла их затронуть и скомпрометировать электронные подписи пользователей».

Представители УЦ «Основание» подтвердили изданию «Коммерсант», что атаке подверглись только сайты.

«Инфраструктура, связанная с программно-аппаратным комплексом УЦ, не пострадала, говорить о компрометации ключей нельзя, и тем, кто уже имеет электронную подпись, выпускать новый сертификат не требуется»,— заверил коммерческий директор УЦ Алексей Сенченков.