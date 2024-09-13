Разработчики GitLab выпустили патчи для устранения нескольких уязвимостей, наиболее серьезная из которых (CVE-2024-6678) при определенных условиях позволяет злоумышленнику запускать пайплайны от имени любого пользователя.

В общей сложности в версиях 17.3.2, 17.2.5 и 17.1.7 GitLab Community Edition (CE) и Enterprise Edition (EE) было исправлено 18 проблем.

Упомянутая выше уязвимость CVE-2024-6678 получила оценку 9,9 балла из 10 возможных по шкале CVSS. Критичность проблемы обусловлена возможностью ее удаленной эксплуатации, отсутствием необходимости взаимодействия с пользователем, а также низким уровнем привилегий, которые нужны для использования бага.

В GitLab предупреждают, что проблема затрагивает версии CE/EE с 8.14 до 17.1.7, версии с 17.2 до 17.2.5 и версии с 17.3 до 17.3.2, и рекомендуют установить обновления как можно скорее.

Пайплайны GitLab являются частью Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) системы, которая позволяет пользователям автоматически запускать процессы и задачи параллельно или последовательно для сборки, тестирования или деплоя изменений в коде. Они были созданы для оптимизации процесса разработки за счет автоматизации повторяющихся задач и обеспечения последовательного тестирования и развертывания изменений в кодовой базе.

Стоит отметить, что за последние месяцы GitLab уже не первый раз устраняет связанные с пайплайнами баги. Так, в июле 2024 года была устранена критическая проблема CVE-2024-6385, а в июне — CVE-2024-5655.

Также в этом месяце разработчики GitLab выпустили патчи и для других уязвимостей. Четыре из этих проблем, получившие от 6,7 до 8,5 баллов по шкале CVSS, перечислены ниже. Они потенциально позволяют злоумышленнику нарушить работу сервисов, выполнить несанкционированные команды и скомпрометировать важные ресурсы.