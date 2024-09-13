Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании объявило об аресте 17-летнего подростка, которого подозревают в причастности к атаке на муниципальную службу Transport for London, координирующую работу метро, легкого метро, «надземки», трамваев, а также занимающейся лицензированием городских такси и водного общественного транспорта.

Власти сообщают, что подросток, чье имя не раскрывается, был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Законом о неправомерном использовании компьютерных технологий (Computer Misuse Act), в связи с атакой, которая была совершена на Transport for London 1 сентября 2024 года.

Известно, что в настоящее время подозреваемого допросили и отпустили под залог.

1 сентября текущего года представители Transport for London сообщили, что служба подверглась кибератаке, из-за чего пришлось закрыть или ограничить доступ к различным ИТ-системам, чтобы предотвратить распространение угрозы.

Хотя атака не повлияла на работу общественного транспорта Лондона, она затронула внутренние системы Transport for London, используемые персоналом, а также различные онлайн-сервсиы для работы с клиентами. Также инцидент привел к перебоям в работе службы Dial-a-Ride, которая обеспечивает транспортировку людей с ограниченными возможностями.

Системы Transport for London до сих пор не восстановились до конца. Так, сотрудники по-прежнему сталкиваются с перебоями в работе разных систем, например, не могут отвечать на запросы клиентов, поданные через онлайн-формы, осуществлять возврат средств за поездки, оплаченные бесконтактными методами, и так далее.

Хотя исходно сообщалось, что во время атаки не были похищены данные клиентов, на этой неделе представители Transport for London заявили, что утечка все же имела место. Так, в результате взлома оказались украдены имена, контактные данные, адреса электронной почты и домашние адреса клиентов. Также стало известно, что злоумышленники могли получить доступ к данным о возврате денег по картам Oyster и информации о банковских счетах примерно 5000 клиентов.