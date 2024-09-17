Днем 17 сентября 2024 года на территории Ливана произошла массовая детонация пейджеров, из-за чего не менее восьми человек погибли, а около 2750 получили ранения. По информации СМИ, пейджерами пользовались в том числе участники военизированного шиитского движения «Хезболла» (для защиты от прослушивания), а причиной этого инцидента могла быть кибератака со стороны Израиля.

По данным Reuters, волна взрывов длилась около часа, а первые детонации пейджеров произошли примерно в 15:45. В свою очередь, The Wall Street Journal (WSJ), со ссылкой на собственные источники, сообщает, что устройства начали нагреваться незадолго до начала взрывов (примерно в 15:30), поэтому некоторые владельцы почувствовали это и успели избавить от них заранее.

По информации собственных источников СМИ в правоохранительных органах, взорвавшиеся пейджеры были последней модели, и участники «Хезболлы» получили их в последние месяцы. Также представители группировки сообщили журналистам WSJ, что пейджерами пользовались «сотни боевиков». Они предположили, что к нагреву и взрыву устройств могло привести вредоносное ПО, заранее внедренное в гаджеты.

Официальные представители «Хезболлы» заявили Reuters, что взрывы пейджеров стали «крупнейшим нарушением безопасности», с которым группировка сталкивалась за год противостояния с Израилем.

О каких именно устройствах идет речь доподлинно неизвестно, но предполагается, что «Хезболла» использовала модель тайваньского производителя Apollo Rugged Pager AR924.

По словам министра здравоохранения республики Фирас Абъяд, в настоящее время известно, что в результате массовой детонации пейджеров восемь человек погибли и еще около 2750 получили ранения. По последним данным, более 170 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, а одним из пострадавших стал посол Ирана в Ливане Моджттаба Амани. Как сообщило официальное агентство IRNA, в результате взрыва Амани получил незначительные травмы.

Центр кризисных операций Ливана, находящийся в ведении министерства здравоохранения страны, попросил всех медицинских работников срочно прибыть в больницы, чтобы помочь справиться с большим количеством раненых, поступающих для оказания неотложной помощи. Также медицинским работникам запретили пользоваться пейджерами.

Министр информации Ливана Зиад Макари заявил, что руководство страны проанализировало предварительную информацию и расценивает случившееся как израильскую агрессию, за которой «обязательно последует ответ». В правительстве Израиля отказались комментировать произошедшее.

Инцидент уже породил множество теорий. Так, предполагается, что Израиль нашел некий способ дистанционного выведения пейджеров из строя. Различные версии гласят, что устройства могли быть модифицированы заранее (возможно, в рамках атаки на цепочку поставок), заражены вредоносным ПО или оснащены вредоносными компонентами, активация которых в итоге и привела к массовой детонации.