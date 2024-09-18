Криптовалютная биржа Binance предупредила своих пользователей об угрозе, которую представляют клипперы. По данным компании, недавно атаки такой малвари привели к «значительным финансовым потерям для жертв».

Binance напоминает, что клипперы (Clipper) следят за активностью в буфере обмена жертвы и похищают конфиденциальные данные пользователей, а также подменяют криптовалютные адреса в буфере на другие, находящиеся под контролем злоумышленников. В итоге переводы, инициированные на взломанной стороне, направляются не по адресу назначения, а попадают в кошелек хакеров.

Представители криптобиржи пишут, что в настоящее время отслеживают широко распространенную угрозу, связанную с такой малварью. Вредонос перехватывает данные в буфере обмена, с целью подмены адресов криптовалютных кошельков.

«Активность этой угрозы заметно возросла, особенно 27 августа 2024 года, что привело к значительным финансовым потерям для пострадавших пользователей, — говорится в сообщении биржи. — Вредоносное ПО часто распространяется через неофициальные приложения и плагины, особенно для Android, а также через в веб-приложениях, однако и пользователям iOS тоже следует сохранять бдительность».

Binance предупреждает, что часто пользователи сами случайно устанавливают вредоносные приложения, когда ищут программы на родном для них языке или в неофициальных источниках (в первую очередь в странах, где действуют различные ограничения).

Компания заверила, что предпринимает меры по внесению адресов злоумышленников в черный список, чтобы предотвратить дальнейшую активность мошенников, и уже уведомила пострадавших пользователей (точное число жертв не сообщается), посоветовав им поискать подозрительное ПО и плагины.

Отметим, что в прошлом месяце специалисты Chainalysis сообщали, что общее количество криптовалютных краж продолжает расти: в первой половине 2024 года киберпреступники «заработали» почти 1,6 млрд долларов, тогда как за аналогичный период 2023 года их прибыль составляла 857 млн долларов. При этом совокупный объем незаконной активности в блокчейне, по словам исследователей, снизился почти на 20% с начала текущего года.