Компания Apple приостановила распространение iPadOS 18 для iPad Pro с чипом M4. Дело в том, что многие владельцы устройств сообщили, что обновление «окирпичивает» гаджеты, и после установки обновления их невозможно включить.

Пользователи массово сообщают (1, 2), что попытки решить проблему с помощью стандартных методов восстановления (принудительная перезагрузка, вход в режим восстановления) ничего не дают, и пострадавшим приходится обращаться в магазины Apple для диагностики.

«В какой-то момент во время обновления мой iPad выключился и больше не включился. Во время обновления я отошел, так что не уверен, когда это произошло. Я перепробовал все варианты сброса настроек, но ничего не помогло, — пишет один из пострадавших на Reddit. — Я только что отнес его в Apple Store, где подтвердили, что он полностью окирпичился, и сказали, что должны отправить его инженерам, прежде чем смогут выдать мне замену, хотя у меня есть Apple care».

В настоящее время сами пользователи пытаются выявить источник проблемы. Так, некоторые сообщают, что их iPad вышел из строя сразу после обновления до iPadOS 18 с версии 17.6.1 без предварительного перехода на версию 17.7. При этом другие пострадавшие уверяют, что у них после такого же обновления все работает нормально.

Также существует версия, что корень проблемы может скрываться в финальном этапе работы iBoot, что приводит к повреждению загрузочного сектора или системных файлов, и устройство перестает запускаться.

Представители Apple сообщили изданию MacRumors, что обновление до iPadOS 18 для iPad Pro с чипом M4 временно приостановлено вплоть до устранения неполадок.

В компании отмечают, что проблема, судя по всему, затронула лишь небольшое количество устройств. Однако никаких конкретных цифр в Apple не сообщили, а также не поделились информацией о том, что именно вызывает сбой.