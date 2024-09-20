Аналитики «Лаборатории Касперского» зафиксировали атаки на российские компании с использованием нового трояна Unicorn, направленные на кражу конфиденциальных данных. В отличие от других подобных атак, в данном случае малварь не самоудаляется сразу после кражи информации, а продолжает похищать новые и изменившиеся файлы, до тех пор, пока ее не обнаружат.

Сообщается, что атакам Unicorn уже подверглись российские энергетические компании, заводы, поставщики и разработчики электронных компонентов.

Малварь распространяется через почтовые рассылки, в виде вложений или файлов на «Яндекс Диске», на которые ведет ссылка из письма. Такие RAR-архивы содержат документы с двойным расширением: pdf и lnk (ярлык). Путь к файлу в архиве выглядит следующим образом: Cписок наличия.rar/Список наличия/Список наличия.pdf.lnk

Вредоносный ярлык содержит командную строку на скачивание и запуск файла, замаскированного под PDF, который на самом деле относится к типу HTML Application. После его запуска выполняется вредоносный VBS-скрипт, создающий на диске еще два скрипта — update.vbs и upgrade.vbs. Также он генерирует ключи для их автозапуска в реестре и дополнительные ключи, где в зашифрованном виде содержится вредоносный код.

При запуске скрипта update.vbs создается папка, в которую малварь копирует нужные файлы из домашнего каталога пользователя. В частности, его интересуют файлы не менее 50 МБ с расширениями: txt, pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, rtf, jpg, zip, rar.

Второй скрипт, upgrade.vbs, отправляет на сайт злоумышленников похищенные данные с помощью расшифрованного кода из реестра. Информацию о скопированных файлах, дате их последнего изменения, а также об уже переданных документах скрипты сохраняют в текстовые файлы (например, oids.txt) и постоянно с ними сверяются, чтобы не повторяться.

То есть оба скрипта остаются в системе после кражи данных и при перезапуске копируют и выгружают на сервер злоумышленников новые и изменившиеся файлы. Фактически, вместо того чтобы один раз украсть данные и замести следы своего присутствия, малварь продолжает копировать файлы, пока ее не обнаружат.