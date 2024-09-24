В конце прошлой недели сингапурская криптовалютная платформа BingX сообщила, что в результате кибератаки у нее похитили более 44 млн долларов в криптовалюте. Это одно из крупнейших криптоограблений в текущем году.

Еще в прошлый четверг (19 сентября 2024 года) блокчейн-аналитики обратили внимание, что у BingX утекают миллионы долларов. Вскоре после этого компания опубликовала оповещение в соцсетях, заявив о временном отключении, связанном с «обслуживанием кошелька».

После этого появилось и более развернутое заявление, в котором сообщалось, что отключение произошло после того, как компания «обнаружила аномальную активность в своей сети, что, возможно, указывает на хакерскую атаку на горячий кошелек BingX».

«Мы сразу же приняли экстренные меры, включая срочный вывод активов и временную приостановку снятия средств. Произошла незначительная потеря активов, но ее размер невелик, и в настоящее время ведется подсчет», — заявили в компании.

В BingX добавили, что непосредственно на платформе хранилось лишь «небольшое количество» средств для удовлетворения заявок на вывод активов.

Позже платформа опубликовала итоги аудита, проведенного специалистами компании SlowMist, специализирующейся на безопасности блокчейна. Оказалось, что на данный момент удалось отследить потери на сумму около 44,7 млн долларов по текущему курсу.

При этом другие блокчейн-аналитики заявляют, что потери биржи могут достигать 48 млн долларов, а BingX признала, что подсчет ущерба еще продолжается.

По словам директора по продуктам BingX Вивьен Линь (Vivien Lin), помимо SlowMist, к расследованию инцидента подключились аналитики Chainalysis, которые помогают отследить движение украденных средств.

«Пока подсчет убытков еще не завершен, но мы сообщаем, что BingX полностью компенсирует похищенные средства из собственного капитала. Общий ущерб минимален и преодолим. Этот инцидент не повлияет на наши текущие бизнес-операции. Трейдинговые услуги предоставляются в обычном режиме. Вывод и внесение средств временно приостановлены, но возобновление их работы ожидается в ближайшие 24 часа», — писала Линь.

Сообщается, что рамках мер по восстановлению уже удалось «заморозить 10 млн долларов», которые, по всей видимости, были похищены злоумышленниками. BingX подчеркивает, что услуги по выводу средств уже восстанавливаются.