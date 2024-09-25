Американская компания MoneyGram, занимающаяся операциями на международных финансовых рынках и предоставляет услуги международных денежных переводов, пострадала от хакерской атаки. Сервис денежных переводов MoneyGram временно отключен, так как компания была вынуждена увести свои системы в офлайн для сдерживания угрозы.

MoneyGram занимается P2P-платежами и денежными переводами, позволяя людям отправлять и получать деньги через сеть из 350 000 физических точек в 200 странах мира, а также использовать в цифровые платежи (через мобильное приложение и сайт). Это вторая по величине компания в мире на этом рынке, уступающая только Western Union, которая ежегодно обрабатывает более 120 млн транзакций от десятков миллионов пользователей.

«Недавно компания MoneyGram обнаружила проблему кибербезопасности, затронувшую некоторые из наших систем. После ее обнаружения мы немедленно начали расследование и предприняли защитные меры для ее устранения, включая упреждающий перевод систем в автономный режим, что повлияло на работоспособность сети», — гласит официальное заявление компании.

Первые проблемы в работе MoneyGram возникли еще на прошлой неделе, 20 сентября 2024 года, когда люди обнаружили, что не могут получить платежи, не имеют доступа к своим деньгам, а сайт MoneyGram недоступен.

В минувшие выходные компания сообщала, что у нее произошел «сетевой сбой», повлиявший на подключение к системам, но не предоставила никаких дополнительных подробностей.

Лишь на этой неделе в компании наконец подтвердили циркулировавшие по сети слухи и сообщили, что причиной сбоев является хакерская атака. В компании подчерчивают, что уже работают над разрешением ситуации совместно с независимыми ИБ-экспертами и правоохранительными органами.

Так как сроки возвращения систем к нормальной работе пока не называются, похоже, что компания находится на начальной стадии устранения последствий атаки.

ИБ-специалисты предполагают, что длительное отключение систем и потеря связи указывают на возможную вымогательскую атаку. Но пока ни одна хак-группа не взяла на себя ответственность за этот инцидент.