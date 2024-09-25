Исследователи «Лаборатории Касперского» опубликовали отчет в веб-трекинге в 2023-2024 годах. В компании выяснили, что Google снова стал «лидером» в области мониторинга поведения людей в интернете. Так, восемь трекинговых систем попали в топы практических всех регионов, и четыре из них принадлежат компании Google. Единственный регион, где трекеры Google не попали на первые два места — это СНГ. Здесь на первом месте расположилась Yandex.Metrica.

Данные для исследования были собраны с помощью компонента Do Not Track (DNT), который предотвращает загрузку трекинговых элементов, отслеживающих действия пользователей. DNT входит в состав всех защитных решений «Лаборатории Касперского» и выключен по умолчанию. Он предотвращает загрузку файлов cookie, следящих пикселей, трекеров социальных сетей, веб-аналитики и фингерпринтинга устройств.

Отмечается, что за последний год компонент DNT срабатывал 38 725 551 855 раз. Используя эти данные, исследователи составили список из 25 трекинговых систем, которые DNT обнаруживал чаще в конкретных регионах и странах.

Восемь трекинговых систем попали в топы практически всех регионов. Четыре из них принадлежат компании Google. Еще две трекинговые системы, представленные почти во всех регионах, принадлежат компаниям New Relic и Microsoft.

Компания New Relic специализируется на веб-трекинге для последующего анализа производительности и выявления ошибок в работе сайтов и приложений. Наибольшая доля у этой трекинговой системы в Океании — 15,79%, наименьшая в СНГ — 1,96%.

Трекеры Microsoft собирают информацию о взаимодействии пользователей с онлайн-сервисами и другими сайтами корпорации. Затем эти данные используются для оптимизации работы сервисов, поиска ошибок и многого другого. Трекинговая система в целом имеет небольшую долю, но тем не менее она представлена во всех региональных топ-25. Наибольшая доля у Microsoft Corporation в Латинской Америке — 3,38%, наименьшая в СНГ — 0,68%.

Что касается систем Google, речь в отчете идет о следующих решениях: Google Display & Video 360 — инструмент для управления рекламными кампаниями. Его трекеры занимаются отслеживанием активности, связанной с рекламой (клики, технические параметры рекламных объявлений и другое).

Самую большую долю среди топ-25 систем трекеры Google Display & Video 360 получили в Азии. Так, в Южной Азии они составляли 25,47% срабатываний компонента DNT, в Восточной Азии — 4,45%. Наименьшая доля этой трекинговой системы в СНГ — всего 8,38%.

Вторая часто встречающаяся трекинговая система — это Google Analytics. Она занимается анализом поведения пользователей и отслеживанием ключевых слов с целью повышения эффективности и увеличения объема трафика веб-сайтов.

Наибольшей долей эта система располагает в Латинской Америке — 14,89%. На втором месте Ближний Восток — 14,12%. Реже всего в нашей статистике эти трекеры встречаются в Северной Америке — 8,42%.

Трекеры третьей системы, рекламной платформы Google AdSense, тоже отслеживают действия с рекламой и предоставляют отчеты владельцам сайтов. Наибольшую долю эта трекинговая система имеет на Ближнем Востоке (6,91%) и в Южной Азии (6,85%). Меньше всего доля в Океании — 3,76% и странах СНГ — 2,30%.

Еще одна немаловажная трекинговая система от Google — это YouTube Analytics. Она отвечает за сбор информации о просмотрах видеороликов и аудитории канала, измеряет уровень вовлеченности и многое другое. Наибольшую долю YouTube Analytics получает в Южной Азии (12,71%) и на Ближнем Востоке (12,30%), наименьшую — в Европе (5,65%) и Северной Америке (4,56%).

Самым необычным регионом по распределению трекинговых систем оказались страны СНГ. Это единственный регион, где трекеры Google не попали на первые два места, а занимают третье (Google Analytics) со сравнительно небольшой долей 9,30% и ниже.

На первом месте в СНГ расположились трекеры Yandex.Metrica — 26,19%. При этом система компании «Яндекс» не только попала в TOP 25 по СНГ, но и была замечена в иранском рейтинге на четвертом месте (4,90%), на Ближнем Востоке (2,30%) и, конечно, в России на первом месте с долей 26,43%.

На втором месте рейтинга СНГ находится трекинговая система сервисов Mail.ru (принадлежащая корпорации VK) — 20,76%.

Помимо двух основных гигантов трекингового рынка СНГ, в топ-25 попали еще несколько локальных трекинговых систем. Сразу после трех систем Google — Google Analytics (9,30%), YouTube Analytics (8,34%) и Google Display & Video 360 (8,33%) — следует трекинговая система локальной компании Mediascope (2,82%), которая занимается исследованием предпочтений и поведения аудитории.

В России в топ-5 входят локальные трекинговые системы Yandex.Metrica (26,43%), Mail.Ru (16,60%), Mediascope (6,16%), Sape.ru (4,89%) и Artificial Computation Intelligence (4,80%). Только на шестом месте с долей 4,50% располагается Google AdSense.

Также, помимо трекеров, которые уже присутствовали в топе СНГ, в этом рейтинге оказалось большее количество российских трекинговых сервисов: VK (2,09%), Uniontraff (1,79%), Bidvol (1,16%), Teleport Media (0,97%), Avito (0,87%), MoeVideo (0,79%), GetIntent (0,62%), AmberData (0,59%), Kimberlite.io (0,59%) и Bumlam.com (0,56%).

Исследователи резюмируют, что в таких регионах, как Южная Корея, Япония и Россия, где особенно развиты локальные интернет-сервисы, региональные трекинговые системы не просто попадают в топ-25, но даже могут преобладать над общемировыми, а в отдельных случаях даже захватывать целые регионы (как в СНГ).

Отмечается, что наличие в рейтинге локальных трекеров, является «показателем технологической развитости региона или страны», но одновременно с этим распространение локальных трекинговых систем увеличивает риск утечек и способно ослабить ощущение контроля пользователя над тем, кто собирает его данные.