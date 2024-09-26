Издание Torrent Freak сообщает об интересном прецеденте: суд в Аргентине постановил, что компания Google обязуется «незамедлительно удалить» приложения Magis TV с устройств пользователей Android. Так как это пиратское IPTV-приложение не представлено в официальном магазине Google Play, речь идет об удалении приложений, установленных людьми из сторонних источников.

На прошлой неделе аргентинские власти обязали местных интернет-провайдеров заблокировать десятки доменов, связанных с Magis TV, в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности. В общей сложности под блокировку попали 69 доменов, и теперь пользователи из Аргентины не должны иметь к ним доступа. Издание отмечает, что правообладатели, судя по всему, нацеливались в основном на реселлеров подписок Magis TV. Так, в списке фигурирует лишь один из основных доменов сервиса.

Также журналисты упоминают, что действия аргентинских властей против доменов Magis TV совпали с очередным этапом масштабной антипиратской «Операции 404», который в этом месяце провели бразильские правоохранители, при поддержке своих европейских коллег.

В рамках этой операции были закрыты 675 пиратских сайтов, 14 приложений, а также прошли многочисленные обыски и аресты. Три ареста имели место в Аргентине, и местные СМИ связывают их с Magis TV. Также сообщалось, что правоохранительные органы провели рейды на торговые точки, где продавались готовые для пиратства ТВ-приставки, в том числе предустановленным приложением Magis TV.

Однако блокировка доменов и аресты – это не самое интересное, что связано с Magis TV в Аргентине.

Torrent Freak объясняет, что первоначальная жалоба на Magis TV поступила от антипиратской группы Alianza из Латинской Америки, которая представляет интересы компаний, работающих в секторе платного телевидения: Direct TV, Sky Brasil, Warner Bros. Discovery, Disney, Globo, Win Sports, Telecine и так далее.

Расследование проводилось аргентинским Специальным отделом по борьбе с киберпреступностью (UFEIC) под руководством прокурора Алехандро Муссо (Alejandro Musso). И в итоге постановление о блокировке 69 доменов, связанных с Magis TV, было вынесено 13 сентября судьей Эстебаном Россиньоли (Esteban Rossignoli).

Однако прокурор заявил, что блокировка 69 доменов означает лишь то, что «приложение больше нельзя будет скачать», и нужно пойти гораздо дальше этого. В частности, нужно устранить угрозу, которую представляют миллионы копий Magis TV, уже установленные на устройствах пользователей. И судья согласился с этой точкой зрения.

В предписании для компании Google судья Россиньоли пишет, что компания обязуется «принять необходимые технические меры для незамедлительного удаления с Android-систем, транслирующих IP-адреса, находящиеся на территории Аргентинской Республики, приложения под названием Magis TV».

Также в документе указано имя файла (magis_mobile_v6.5.2.apk) и следующие хеши: SHA1: e68156b531ffaade1090b7326b7ae7d604975cd0 и MD5: c4614c08c3be4ee9972870056d47afae. Согласно VirusTotal, оба хеша относятся к одному и тому же файлу — это APK-файл размером 48,89 МБ (51262825 байт).

Комментируя решение судьи, Алехандро Муссо признал, что это «такого еще не случалось», но назвал эту меру совершенно необходимой. Также он отмечает, что эту практику наверняка захотят повторить многие страны, которые тоже сталкиваются с подобными проблемами.

«Это беспрецедентное предписание суда в настоящее время рассматривается компанией Google. Мы понимаем, что они не могут просто его отклонить. Решение суда предписывает удалить это приложение на всех устройствах, имеющих аргентинские IP-адреса, через обновление операционной системы Android, — комментирует Муссо. — После этого установленное приложение исчезнет и его нельзя будет загрузить снова, что позволит разорвать порочный круг цифрового пиратства. Единственный способ для Magis TV обойти эти ограничения — разработать новое приложение. Но мы будем ждать и будем готовы повторить все то же самое, как только обнаружим [новое приложение]».

Журналисты отмечают, что Alianza, в числе прочего, представляет интересы Ла Лиги, а высший дивизион футбольных лиг Испании уже некоторое время обсуждает аналогичные меры с представителями Google и выступает за удаленное стирание приложений с Android-устройств пользователей.

«Были не только заблокированы все домены, связанные с незаконным сервисом и его технологической инфраструктурой, но и вынесено решение о том, что компания Google должна предотвратить использование незаконных приложений, уже установленных на Android-устройствах, с помощью собственных механизмов безопасности, о чем мы просили неоднократно. Более того, в 2022 году судья первой инстанции в Испании вынес постановление, так же требующее от Google принятия аналогичных мер по просьбе Ла Лиги, но этот процесс все еще продолжается», — заявляет глава Ла Лиги Хавьер Тебас (Javier Tebas).

Пока неизвестно, будет ли Google оспаривать решение аргентинского суда или действительно удалит требуемые приложения с устройств пользователей. Журналисты же резюмируют, что пользователям Android вряд ли понравится мысль о том, что Google может попросту стереть с их устройств сторонние приложения, которые они устанавливали самостоятельно, даже не через Google Play Store.