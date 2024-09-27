Представители компании Google сообщили российским СМИ, что стремятся сохранить свои бесплатные сервисы доступными в России. Ранее на этой неделе в Минцифры предупреждали, что у пользователей сервисов Google в РФ наблюдаются проблемы с двухфакторной аутентификацией через SMS.

Как сообщали СМИ ранее в это месяце, у российских пользователей Google все чаще возникают проблемы с созданием новых аккаунтов и двухфакторной аутентификацией через SMS при использовании российских телефонных номеров.

В связи с этим представители Минцифры заявили, что «Google ограничил создание новых аккаунтов» и порекомендовали создавать резервные копии своих данных, а также переходить на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации в системах или использовать отечественные платформы.

«Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества SMS, отправляемых компанией российским пользователям. SMS-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — добавили в ведомстве.

Сегодня, 27 сентября 2024 года, ситуацию прокомментировали официальные представители Google. По их словам, ни о каких умышленных ограничениях речи не идет.