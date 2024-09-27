Некоммерческая организация Tor Project и разработчики Tails сообщили, что объединяют усилия. Организации стремятся объединить ресурсы, снизить накладные расходы и более тесно сотрудничать в вопросах развития свободного интернета, защищая пользователей от слежки и цензуры.

Предложение о слиянии поступило от команды Tails в конце прошлого года, поскольку организация переросла существующую структуру и хотела оградить своих сотрудников от дополнительного стресса, связанного с расширением фреймворка.

«После объединения усилий команда Tails сможет сосредоточиться на своей основной миссии — поддержке и улучшении Tails ОС, изучении новых и дополнительных вариантов ее использования, получая при этом преимущества от более крупной организационной структуры The Tor Project», — пишут представители Tails.

Напомним, что Tails (The Amnesic Incognito Live System) представляет собой дистрибутив на основе Debian, созданный для максимальной защиты приватности и анонимности в сети. Tails может запускаться со съемных носителей и использует браузер Tor для принудительной маршрутизации всех коммуникаций между локальной машиной и интернетом.

Организации тесно сотрудничают друг с другом уже девять лет, и слияние позволит им более эффективно использовать ресурсы, расширив работу по улучшению своих инструментов. То есть объединение будет взаимовыгодным.

«Включение Tails в структуру Tor Project упростит наше сотрудничество, повысит стабильность, снизит накладные расходы, а также позволит расширить обучающие и информационные программы для противодействия большему числу цифровых угроз», — говорится в совместном заявлении.

Представители Tails объясняют, что им нужна операционная структура, более подходящая для роста их проекта, и интеграция с Tor обеспечит им эту поддержку. Также ожидается, что этот шаг позволит расширить охват пользователей Tails ОС, которая немного отстает от более популярного Tor Project.