Xakep #303. Свой Arch Linux
Некоммерческая организация Tor Project и разработчики Tails сообщили, что объединяют усилия. Организации стремятся объединить ресурсы, снизить накладные расходы и более тесно сотрудничать в вопросах развития свободного интернета, защищая пользователей от слежки и цензуры.
Предложение о слиянии поступило от команды Tails в конце прошлого года, поскольку организация переросла существующую структуру и хотела оградить своих сотрудников от дополнительного стресса, связанного с расширением фреймворка.
«После объединения усилий команда Tails сможет сосредоточиться на своей основной миссии — поддержке и улучшении Tails ОС, изучении новых и дополнительных вариантов ее использования, получая при этом преимущества от более крупной организационной структуры The Tor Project», — пишут представители Tails.
Напомним, что Tails (The Amnesic Incognito Live System) представляет собой дистрибутив на основе Debian, созданный для максимальной защиты приватности и анонимности в сети. Tails может запускаться со съемных носителей и использует браузер Tor для принудительной маршрутизации всех коммуникаций между локальной машиной и интернетом.
Организации тесно сотрудничают друг с другом уже девять лет, и слияние позволит им более эффективно использовать ресурсы, расширив работу по улучшению своих инструментов. То есть объединение будет взаимовыгодным.
«Включение Tails в структуру Tor Project упростит наше сотрудничество, повысит стабильность, снизит накладные расходы, а также позволит расширить обучающие и информационные программы для противодействия большему числу цифровых угроз», — говорится в совместном заявлении.
Представители Tails объясняют, что им нужна операционная структура, более подходящая для роста их проекта, и интеграция с Tor обеспечит им эту поддержку. Также ожидается, что этот шаг позволит расширить охват пользователей Tails ОС, которая немного отстает от более популярного Tor Project.
«Работа Tails как независимого проекта в течение 15 лет была огромным трудом, но не по тем причинам, о которых вы могли бы подумать. Самым сложным была не технологическая сторона, а решение таких важных задач, как сбор средств, финансы и управление персоналом. После попыток справиться с этими задачами разными способами я испытываю огромное облегчение от того, что Tails теперь находится под крылом Tor Project. В каком-то смысле это похоже на возвращение домой», — пишет Intrigeri, тимлид Tails OS.