СМИ сообщили, что СК РФ расследует дело о краже почти 4500 подарочных сертификатов и подарочных карт у сети магазинов «Детский мир».

По информации агентства РИА Новости, которое ознакомилось с материалами дела, в настоящее время Следственный комитет РФ расследует дело о кибератаке на «Детский мир», в результате которой неизвестные сумели получить доступ к чужим предоплаченным сертификатами и картам.

По данным следствия, злоумышленники неуказанным образом подключались к сайту «Детского мира» и «применяли компьютерные программы, заведомо предназначенные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации».

«В ходе таких подключений <…> [злоумышленники] произвели подбор значений в виде номера и PIN-кода к хранящимся в электронном виде предоплаченным 4459 электронным подарочным сертификатам и подарочным картам ПАО "Детский мир", то есть электронным носителям информации, удостоверяющим право их держателя осуществить покупку товара», — гласят материалы дела.

В связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной информации) и части 2 статьи 273 УК РФ (Использование вредоносных компьютерных программ).

Сообщается, что расследованием занимается отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.