Информационное агентство AFP (Agence France-Presse, Агентство Франс Пресс) подверглось кибератаке, которая затронула его ИТ-системы и сервисы доставки контента. В организации подчеркивают, что атака не повлияла на освещение новостей, однако затронула некоторые клиентские сервисы.

Сообщается, что в настоящее время ИТ-служба AFP совместно с национальным агентством по безопасности информационных систем Франции (ANSSI) работает над устранением последствий атаки. При этом пока не раскрывается никаких подробностей ни о самом инциденте, ни о стоявших за ним злоумышленниках.

«Агентство Франс Пресс обнаружило атаку на свои ИТ-системы в пятницу [27 сентября 2024 года], которая затронула часть клиентских систем доставки. Пока неясно, кто и почему осуществил эту атаку», — говорится в официальном заявлении.

Хотя в агентстве не уточнили, какие именно сервисы пострадали из-за случившегося, известно, что AFP предоставляет своим клиентам новостные ленты в режиме реального времени, контент-услуги по подписке, индивидуальные новостные пакеты и доступ к архивам контента. В настоящее время некоторые из этих сервисов могут не работать.

По информации издания Bleeping Computer, в отдельном письме представители AFP предупредили другие медиакомпании о том, что хакерская атака могла скомпрометировать учетные данные FTP, используемые для получения контента AFP.

«Напоминаем, что пароли для ваших FTP-серверов, получающих контент AFP, могли быть скомпрометированы. Мы рекомендуем сменить пароли и проверить безопасность всех ваших систем приема», — говорится в письме.

К настоящему моменту ни одна хакерская или вымогательская группировка не взяла на себя ответственность за взлом AFP.