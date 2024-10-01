Американские власти предъявили обвинения совладельцу ИТ-компании GEN8 Services, которого подозревают в международном сговоре с целью продажи поддельных лицензионных ключей для сетевых устройств.

Обвинения предъявлены 75-летнему жителю штата Миннесота Бенджамину Пэйли (Benjamin Paley). По информации Министерства юстиции США, в период с 2014 по 2022 год Пэйли и его сообщники Уэйд Хубер (Wade Huber) и Дэвид Розенблатт (David Rosenblatt) организовали схему по продаже контрафактных лицензионных ключей для программного обеспечения коммутаторов Brocade.

Brocade Communications Systems — калифорнийский производитель сетевых устройств, выпускающий коммутаторы для критически важных сред, включая правительственные организации, больницы и образовательные учреждения.

Приобрести настоящую лицензию на продукты компании можно либо у самой Brocade, либо у реселлеров по цене от 1400 до 100 000 долларов США, в зависимости от выбранных функций, масштаба развертывания, а также уровня поддержки и обслуживания.

По данным следствия, Пэйли и его сообщники якобы использовали специализированные программы для взлома системы генерации лицензий и создавали поддельные ключи, которые продукты Brocade принимали за действительные.

Считается, что мошенники создали и продали по меньшей мере 3637 поддельных лицензий для коммутаторов Brocade по ценам значительно ниже рыночных, тем самым нанеся Brocade финансовый ущерб в размере от 5 000 000 до 363 000 000 долларов США.

«В рамках этой схемы Розенблатт и Хубер регулярно общались с клиентами и потенциальными покупателями, которые хотели приобрести коммутаторы и лицензионные ключи, и получали от них нужную информацию, — рассказывают в Минюсте США. — Пэйли использовал полученную ими информацию для создания поддельных лицензионных ключей, которые позволяли открыть дополнительные порты или функциональные возможности коммутаторов».

Теперь Пэйли предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с устройствами доступа и три обвинения в мошенничестве с устройствами доступа, что влечет за собой максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы за сговор и до 15 лет лишения свободы по каждому из прочих пунктов обвинения.

Кроме того, возможно наложение штрафа в размере до 250 000 долларов США по каждому пункту обвинения или в размере, вдвое превышающем сумму финансовой прибыли/убытков от совершенных преступлений.