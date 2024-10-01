На прошлой неделе компания Microsoft выпустила preview-обновление KB5043145 для Windows 11 23H2 и 24H2, не связанное с безопасностью. Как сообщают пользователи, установка этого обновления может вызывать бесконечные перезагрузки, синий или зеленый «экран смерти» (BSOD, GSOD) и загрузку в режиме BitLocker Recovery.

Изначально ожидалось, что KB5043145 может принести ряд новых функций, однако этого не произошло и обновление лишь исправляло несколько проблем, включая зависание Edge и «Диспетчера задач».

Через день после выхода обновления разработчики Microsoft сообщили о возникших проблемах и добавили в документацию KB5043145 информацию о том, что пользователи Windows 11 22H2 и 23H2 могут столкнуться с бесконечными перезагруками, а в некоторых случаях компьютер может перестать отвечать полностью.

«Некоторые пользователи сообщают, что после установки этого обновления их устройства перезагружаются несколько раз или перестают реагировать на запросы, отображая синий или зеленый экран, — пишут представители Microsoft. — Согласно этим сообщениям, некоторые устройства автоматически запускают инструмент автоматического восстановления (Automatic Repair) после многократных попыток перезапуска. В некоторых случаях также может быть запущен режим BitLocker Recovery».

В Microsoft сообщают, что уже изучают проблему и работают над ее устранением. Компания обещает предоставить обновленную информацию сразу же, как она появится.

В отдельной записи разработчики Microsoft призывают всех пользователей, столкнувшихся с проблемами после установки KB5043145, отправить отчет в Feedback Hub и предоставить подробную информацию о случившемся.