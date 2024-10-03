СМИ сообщают, что с начала 2024 года Wikipedia удалила лишь один материал запрещенным контентом по требованию Роскомнадзора, хотя РКН требовал удалить 201 материал.

По информации «Ведомостей», представители регулятора уточнили, что из общего количества требований об удалении материалов с ресурса в текущем году 129 были связаны с фейками о ходе специальной военной операции.

Прочие запросы касались экстремистских материалов, информации о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий – руфинг, зацепинг, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), материалов об изготовлении взрывчатых веществ, а также суицидального, пронаркотического и иного запрещенного контента.

В РКН сообщили, что из-за неудаления контента в отношение Wikipedia действуют меры понуждения. В частности, поисковики по-прежнему обязаны отмечать Wikipedia как нарушителя российского законодательства в поисковой выдаче. Напомним, что такие меры впервые были применены к Wikimedia Foundation, Inc. еще в 2022 году.

Еще в марте 2024 года заместитель председателя комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин писал в своем Telegram‑канале, что Wikipedia могут заблокировать.

«”Википедию” могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. Коллеги из “Руниверсалиса” абсолютно правильно обращают внимание на существование целой вики-статьи, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять, что полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор, — сообщал Горелкин. — К тому же у регулятора есть еще целый ряд претензий, по многим из которых уже вынесены судебные решения. Законные основания для блокировки “Википедии” есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей. По факту вся ценная информация, которая доступна на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в Рунете: на портале “БРЭ”, “Рувики” и “Руниверсалисе”. Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью “Википедии” пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов».

При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что на сегодняшний день у Wikipedia нет полноценных аналогов, и она является «безальтернативным ресурсом», блокировать который целиком не только не логично, но и просто бессмысленно.