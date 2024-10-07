Xakep #304. IP-камеры на пентестах
Канадская игровая студия Red Barrels, стоящая за разработкой серии игр Outlast, сообщила, что пострадала от кибератаки. Представители компании предупредили, что этот инцидент, скорее всего, повлияет на производственные циклы и приведет к задержкам в некоторых проектах.
В официальном заявлении подчеркивается, что атака не затронула данные игроков, однако была весьма серьезной. Похоже, игрокам следует ожидать задержки в выходе патчей, обновлений и нового контента.
«Команда Red Barrels с сожалением сообщает, что ее внутренние ИТ-системы недавно подверглись кибератаке, в результате которой был получен доступ к некоторым данным, — гласит официальное сообщение Red Barrels. — Как только инцидент был обнаружен, мы приняли меры по защите систем и содержащейся в них информации. Группе ведущих внешних экспертов по кибербезопасности было поручено провести углубленное расследование инцидента».
Также в компании сообщили, что уже уведомили о произошедшем все заинтересованные стороны и соответствующие органы, а сотрудникам предложили соответствующую поддержку.
«[Атака] серьезно повлияла на наши производственные процессы. Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться нашей дорожной карты, но, к сожалению, некоторые вещи придется отложить», — предупреждают в Red Barrel.
По информации СМИ, речь идет о вымогательской атаке, за которой стоит хак-группа Nitrogen. Якобы злоумышленникам удалось похитить исходный код Outlast 1 и 2, невыпущенные сборки игры, а также более 1,8 ГБ конфиденциальных и финансовых записей компании, включая даже информацию о банковских картах. Теперь, по информации журналистов, Nitrogen требует выкуп от Red Barrels, а в противном случае угрожает слить похищенную информацию в сеть.