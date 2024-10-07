Канадская игровая студия Red Barrels, стоящая за разработкой серии игр Outlast, сообщила, что пострадала от кибератаки. Представители компании предупредили, что этот инцидент, скорее всего, повлияет на производственные циклы и приведет к задержкам в некоторых проектах.

В официальном заявлении подчеркивается, что атака не затронула данные игроков, однако была весьма серьезной. Похоже, игрокам следует ожидать задержки в выходе патчей, обновлений и нового контента.

«Команда Red Barrels с сожалением сообщает, что ее внутренние ИТ-системы недавно подверглись кибератаке, в результате которой был получен доступ к некоторым данным, — гласит официальное сообщение Red Barrels. — Как только инцидент был обнаружен, мы приняли меры по защите систем и содержащейся в них информации. Группе ведущих внешних экспертов по кибербезопасности было поручено провести углубленное расследование инцидента».

Также в компании сообщили, что уже уведомили о произошедшем все заинтересованные стороны и соответствующие органы, а сотрудникам предложили соответствующую поддержку.

«[Атака] серьезно повлияла на наши производственные процессы. Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться нашей дорожной карты, но, к сожалению, некоторые вещи придется отложить», — предупреждают в Red Barrel.

По информации СМИ, речь идет о вымогательской атаке, за которой стоит хак-группа Nitrogen. Якобы злоумышленникам удалось похитить исходный код Outlast 1 и 2, невыпущенные сборки игры, а также более 1,8 ГБ конфиденциальных и финансовых записей компании, включая даже информацию о банковских картах. Теперь, по информации журналистов, Nitrogen требует выкуп от Red Barrels, а в противном случае угрожает слить похищенную информацию в сеть.