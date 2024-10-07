В ночь на 7 октября 2024 года ИТ-системы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) подверглись «беспрецедентной хакерской атаке». При этом представители медиахолдинга заверили, что инцидент не нанес существенного урона работе.

Утром 7 октября издание «Газета.ру» сообщило со ссылкой на собственный источник, что онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК перестали работать из-за хакерской атаки.

«ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — сообщил источник издания.

Вскоре факт атаки подтвердили и сами представители медиахолдинга:

«В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был, — сообщили ВГТРК. — Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства».

Также там подчеркнули, что, несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, «все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет».

Как пишут специалисты компании FACCT, информация об атаке на ВГТРК впервые появилась в социальной сети X, в аккаунте проукраинской хактивистской группировки sudo rm -RF. Ранее это хакеры брали на себя ответственность за кибератаку на RuTube в мае 2022 года, публикацию БД Сколково в мае 2023 года, дефейс сайта и публикацию данных БТИ в августе 2023 года, а также базы данных медицинского учреждения в марте текущего года.

По информации Telegram-канала Baza, хотя эфир каналов ВГТРК не прерывался, с его наполнением возникли проблемы. Якобы атака «положила внутренний сервер, а с ним и программу Dalet, в которой лежат исходники сюжетов», из-за чего в эфир ставили архивные видео. Кроме того, пропали запросы на временный пропуск (сотрудникам пришлось заполнять бумаги вручную). Также сообщается, что пострадал архив холдинга, и пока неясно, смогут ли его восстановить.

Инцидент прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В эти часы [сотрудники ВГТРК] прикладывают огромные усилия, чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки, работают специалисты, чтобы выяснить все обстоятельства и понять, куда ведут следы тех, кто организовал эту хакерскую атаку на объект критической инфраструктуры», — заявил Песков.