В Роскомнадзоре (РКН) подтвердили: сегодня, 8 октября 2024 года, мессенджер Discord был заблокирован в России за нарушение требований законодательства РФ. Ранее РКН направил администрации Discord требование удалить 947 противоправных материалов.

Утром 8 октября пользователи стали сообщать, что в работе Discord наблюдаются проблемы. Сообщалось, что мессенджер перестал запускаться на компьютерах и мобильных устройствах, не подключается к серверам, «бесконечно обновляется», а каналы и сообщения не отображаются. При этом отмечалось, что включение VPN устраняет проблему.

Ближе к вечеру представители Роскомнадзора сообщили СМИ, что Discord действительно заблокирован на территории РФ.

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — заявили в РКН.

В ведомстве отметили, что направили в адрес Discord множество требований удалить запрещенный контент, однако ряд таких материалов по-прежнему доступен в свободном доступе.

К примеру, на прошлой неделе сообщалось, что Роскомнадзор направил администрации Discord требование удалить «947 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) и пронаркотический контент». По данным РКН, некоторые из этих «интернет-страниц» так и не были удалены.

Ранее в Роскомнадзоре подчеркивали, что Discord не выполняет требования закона после включения в Реестр социальных сетей, хотя после этого компания обязана самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.

«Мессенджер Discord в основе своей — это анонимное сообщество. Изначально созданный для использования в онлайн-играх, со временем он стал активно использоваться преступниками. Благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности при расследованиях создает полный отказ его владельцев от подтверждения сведений о номере телефона пользователя при регистрации в соответствии с требованиями российского законодательства. Как и в даркнете, анонимность гарантирует преступникам безнаказанность, — заявляли в РКН. — Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России».

Сегодня член Комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин заявил РИА Новости, что блокировка Discord — это «сигнал другим иностранным ИТ-компаниям о том, что терпение и желание вести переговоры заканчиваются». По его словам, блокировка направлена на обеспечение безопасности российских пользователей.