Microsoft предупредила пользователей о проблеме, из-за которой Word для Windows может удалять некоторые документы вместо сохранения. Ошибка затрагивает только пользователей Word для Microsoft 365 версии 2409 (билд 18025.20104).

В Microsoft подтвердили наличие проблемы, когда пользователи стали массово жаловаться (1, 2, 3) на то, что Word удаляет некоторые файлы.

Как объяснили в компании, проблема возникает только в том случае, если пользователь закрывает Word после редактирования документа и получает запрос на сохранение. После сохранения изменений таким образом файл может исчезнуть.

Также в затронутых системах локально сохраненные файлы могут удаляться в том случае, если их имена содержат символ «#», а расширение файла написано заглавными буквами (например .DOCX или .RTF).

В настоящее время разработчики уже изучают проблему, а пострадавшим рекомендуется предпринять ряд мер, пока компания не выпустит патч. Так, в случае удаления файла в Microsoft советуют проверить корзину (удаленный файл можно восстановить оттуда), а в целом пользователям рекомендуется вручную сохранять документы перед закрытием Word, так как в этом случае ошибка не проявляется.

Кроме того, затронутые проблемой пользователи могут включить настройку «Не показывать представление Backstage при открытии или сохранении файлов с помощью сочетаний клавиш» в меню Файл -> Параметры -> Сохранить.

Еще одним решением проблемы является временный откат к предыдущей версии, до тех пор, пока Microsoft не выпустит исправление.